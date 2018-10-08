البيان الثامن والعشرون من القوات المسلحة للعملية الشاملة

العملية الشاملة سيناء 2018



بدور إبراهيم



استكمالاً للمعارك البطولية التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية في عملية المجابهة الشاملة سيناء 2018، لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية، واستلهاما لروح نصر اكتوبر المجيد، واستمراراً لتحقيق النجاحات على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن النتائج الآتية:



- تمكنت القوات الجوية من استهداف وتدمير عدد (7) أوكار للعناصر الإرهابية وعربتين دفع رباعى كانت معدة لاستهداف عدد من نقاط التمركز الأمني بشمال سيناء، وعلى الاتجاه الغربى تم استهداف عدد ( 28 )عربة أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية.



- القضاء على عدد (26) فردا تكفيريا شديدى الخطورة وبحوزتهم عدد من البنادق الآلية وكميات

من الذخائر وقنبلة يدوية وأحزمة ناسفة وعدد ( 2 ) جهاز اتصال لاسلكى وعدد من دوائر النسف وكمية من الملابس العسكرية ، وضبط طائرة بدون طيار تستخدم في مراقبة أعمال قواتنا بوسط وشمال سيناء.



- وفى ضربة استباقية لقوات الشرطة المدنية تم تنفيذ عمليات نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطنى بالعريش أسفرت عن القضاء علي عدد (26) فردا تكفيريا شديدى الخطورة والتحفظ علي ( 10) بنادق آليه و(4 ) بندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين .

- ضبط وتدمير والتحفظ علي عدد ( 26 ) عربة ، وعدد ( 52 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية ، وإكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والملاجئ والأوكار عثر بداخلها علي كميات كبيرة من مادة TNT وكمية من قطع غيار السيارات

والدراجات النارية وكميات من الذخائر والدانات.



- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد كبير من العبوات الناسفة تم زراعتها لاستهداف محاور التحرك المختلفة بمناطق العمليات .

- كما عززت قوات حرس الحدود من إجراءات التأمين للمناطق الحدودية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية وإحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة ومجابهة عمليات التسلل والتهريب للأسلحة والمخدرات التي تهدد أمن واستقرار الجبهة الداخلية .

فعلى الاتجاه الغربى تم ضبط ( 3 ) بندقية آلية و (5) بنادق قناصة وكميات كبيرة من الذخائر المختلفة الأعيرة و( 21 ) خزنة وعدد( 2 ) هاتف ثريا و نظارة رؤية ليلية و(61 ) عربة محملة بالبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وضبط حوالى 1000 كجم من جوهر الحشيش المخدر و3 مليون قرص مخدر وضبط ( 2227 ) فرد أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية .



وعلى الاتجاه الجنوبى تم ضبط 102 فرد هجرة غير شرعية و31 عربة و2 جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية وجهاز للكشف عن المعادن و7 طن من الأحجار الصخرية من خام الذهب.



يأتى ذلك بالتزامن مع قيام القوات البحرية فى أعمال التأمين البحرى وحماية الأهداف الإستراتيجية وقطع خطوط إمداد العناصر الإرهابية عن طريق البحر وتأمين الأهداف الاقتصادية في المسرح البحرى.



ونتيجة تلك الأعمال القتالية والمهام المقدسة تم استشهاد ضابط وضابط صف وجندى.



وتتواصل مسيرة الوطن بعطاء رجال أشداء يحملون على أعناقهم مسئولية التخلص من الإرهاب الأسود ومتمسكين بعقيدتهم الراسخة إما النصر أو الشهادة في سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم.