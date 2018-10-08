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رياضة
معسكر منتخب مصر ينطلق اليوم استعدادا لمباراتي سوازيلاند
الإثنين 08 أكتوبر 2018 11:13 ص
منتخب مصر يخوض مرانه قبل معسكر سويسرا
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منتخب مصر يخوض مرانه قبل معسكر سويسرا
علي المصري:
ينطلق اليوم الإثنين، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم المغلق، استعدادا للقائي سوازيلاند يومي 12و 16 أكتوبر الحالي، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية "الكاميرون 2019".
ووضع الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، جميع الترتيبات اللازمة لضمان توفير المناخ اللازم، للحفاظ على تركيز اللاعبين وجهازهم الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، في مقر الإقامة وأماكن التدريب لفصلهما عن أي مؤثرات خارجية.
ويقيم المنتخب الوطني خلال معسكره بفندق لو ميريديان، ويؤدي تدريباته على ملعب نادي إيروسبورت، وكلاهما يقع في حرم مطار القاهرة الدولي، ضمانا لنجاح المعسكر المغلق.
ويؤدي الفريق تدريبه الأساسي يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد السلام، الذي سيحتضن مباراة الجمعة المقبل، ويستمر المعسكر بعدها حتى موعد السفر إلى سوازيلاند صباح الأحد المقبل لأداء المباراة الثانية.
يشارك في المعسكر 27 لاعبا من بينهم 12 محترفا في الخارج يتتابع وصولهم إلى القاهرة أمس الأحد واليوم الإثنين.
ومن المقرر أن يعقد خافيير أجيري المدير الفني للفريق مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل، بستاد السلام على هامش التدريب الرئيسي للحديث عن استعدادات المنتخب للقائي سوازيلاند.
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