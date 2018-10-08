رئيس الحكومة يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات المركزى للتعمير بالمحافظات

رئيس الوزراء مصطفي مدبولي



رئيس الجهاز: الانتهاء من محور 30 يونيو قريبا



بدور إبراهيم :



عقدالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،إجتماعاً موسعاً مع اللواء مصطفى العجوز، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، وقيادات الجهاز، لمتابعة المشروعات المختلفة التى ينفذها الجهاز بالمحافظات.



وقال اللواء مصطفى العجوز، رئيس الجهاز المركزى للتعميرأنه جارٍ تنفيذ محور 30 يوينو، وهو طريق حر بطول 95 كم وعرض 80 م، ويضم (16 كوبرى علوى + 18 نفق سيارات ومشاة)، وسيتم الانتهاء منه قريبا، وطريق ديروط / الفرافرة، بطول 310 كم وعرض 11 م، وبلغت نسبة التنفيذ 92 %، ومشروع تحويل المرافق (خطوط كهرباء – مياه – صرف صحى – غاز) لصالح محور روض الفرج "المرحلة الثانية"، بمنطقة شبرا والوراق وترعة الإسماعيلية، وبلغت نسبة التنفيذ 62 %، وطريق هضبة أسيوط، وهو طريق مزدوج بطول 22.6 كم شاملاً إنشاء كوبرى علوى بطول 1.8 كم، وبلغت نسبة التنفيذ 50 %، وطريق شبين الكوم / طملاى المزدوج بطول 16 كم ويضم (13 نفقاً + 15 كوبرى)، وبلغت نسبة التنفيذ 90 %، ومحور صفط اللبن المرحلة الثانية "نفق النهضة"، وهو نفق سيارات بطول 1700 م فى اتجاهين كل اتجاه 7م به حارتان، وبلغت نسبة التنفيذ 85 %.



وأضاف رئيس الجهاز بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 159 عمارة سكنية شاملة المرافق وتنسيق الموقع، بأرض مطار إمبابة، وتضم 3118 وحدة سكنية، و231 محلاً تجارية، و76 جراجاً أسفل العمارات، ومسجدا، وحضانة، وكذا مشروع رافد أبو الروس - مطوبس - فوة (المرحلة الأولى)، فى اتجاهين بطول 16 كم وعرض 21 م، كل اتجاه به حارتان، ويضم 8 كبارى علوية من الطريق الدولى الساحلى إلى مدينة مطوبس، وطريق الجارة - سيوة بطول 96 كم وعرض 7,5 م، وجارٍ تنفيذ مشروع رافد أبو الروس - مطوبس - فوة (المرحلة الثانية)، فى اتجاهين بطول 16 كم وعرض 21 م، كل اتجاه به حارتان.







وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه جارٍ تنفيذ طرق تنموية بمحافظة مطروح، بطول 150 كم وعرض 5 م لربط التجمعات البدوية بالطرق الرئيسية، وبلغت نسبة التنفيذ 71 %، ومحور ربط طريق شرق العوينات / منفلوط (المرحلة الثانية)، بطول 50 كم وعرض 11 م، وبلغت نسبة التنفيذ 25 %، وتطوير مدخل بورسعيد الغربى (أعمال رصف طرق بطول 3.92 كم وبلاطة خرسانية بمنطقة الجمرك) ونقل منفذ الجميل القديم إلى موقع الجديد بجوار الكمين الأمنى، وبلغت نسبة التنفيذ 70 %، ورصف طريق المعاهدة بدءاً من كوبرى الرسوة وحتى تقاطع طريق المعاهدة مع الطريق الدائرى (بورسعيد – دمياط)، بطول 2.616 كم ضمن أعمال تطوير مدخل بورسعيد الجنوبى.







وأشار الى تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طرق داخلية بمحافظة شمال سيناء، بجانب أعمال تدعيم وتوصيل التيار الكهربائى للتجمعات والقرى بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، كما تم ويجرى تنفيذ 347 منزلاً بدوياً بسيناء، و378 وحدة توطين بمحافظة البحر الأحمر، وموضحاً بأنه جارٍ الإنتهاء من تنفيذ محطة التحلية بأبورماد الجديدة، بطاقة 1500 م3/ى، ومحطة التحلية بحلايب الجديدة، بطاقة 1500 م3/ى، + خزان مياه أرضى سعة 3000 م3، وجارٍ تنفيذ توسعات محطة التحلية بأبورماد الجديدة، وتوسعات محطة التحلية بحلايب، من 1500 : 4500 م3/ي، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات تدعيم شبكات، وخزانات مياه أرضية بمحافظة البحر الأحمر.



