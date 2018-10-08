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هاشتاج عمرو دياب بحبك أنا يشعل مواقع التواصل الاجتماعى
الإثنين 08 أكتوبر 2018 10:51 ص
عمرو دياب
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تصدر هاشتاج #عمرو_دياب_بحبك_انا المركز الاول على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة تويتر بعد ساعات قليلة من إطلاق الفنان عمرو دياب اغنيته الجديدة صباح اليوم تحت عنوان: "بحبك انا".
وطرح الهضبة فى الساعات الأولى الأغنية على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" حيث حصلت على ١٢٦ ألف مشاهدة منذ صباح اليوم.
والأغنية ضمن ألبومه الجديد "كل حياتى"، ومن ألحان عمرو مصطفى، توزيع أسامة الهندى.
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