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سيـــاســة
إشادة برلمانية بزيادة ميزانية الغسيل الكلوي
الإثنين 08 أكتوبر 2018 10:44 ص
محمد فؤاد
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محمد فؤاد
ياسمين فواز
أشاد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بقرار وزارة الصحة بزيادة الميزانية المخصصة لمرضى الغسيل الكلوى بعد أن تحملت الدولة دعم قيمة جلسة الغسيل الكلوى بعد زيادتها من 200 جنيها إلى 325 جنيها مقابل تلقيه الخدمة الطبية, مما يعنى أن المريض لا يتحمل أى عبء مالى فى الوقت الذى يقوم المريض بما يقترب من متوسط 156 جلسة غسيل كلوى فى العام الواحد.
وأضاف فى بيان له اليوم، أن الزيادة فى الأسعار بسبب ارتفاع تسعيرة الفلاتر والمحاليل والأدوية , وبالتالى فإن إقدام وزارة الصحة على زيادة الدعم المقدم وبالتالى زيادة ميزانية الغسيل الكلوى بالموازنة لتصل إلى 25% خطوة تستحق الشكر على ما تبذله الوزارة فى مساعدة مرضى الغسيل الكلوى.
وأكد أنه طالب كثيرا بزيادة الدعم المخصص لمرضى الغسيل الكلوى بعد وصول العديد من الشكاوى من المحافظات المختلفة موجها الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على استجابتها مطالبا بمزيد من الإجراءات لدعم مرضى الغسيل الكلوى خلال الفترة المقبلة.
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