«راية» و«المعادى بارك» تتفقان على تسوية أزمة فروق الإيجارات

راية كونتاكت سنتر



المال-خاص



توصلت شركة «راية لمراكز الاتصالات» لاتفاق مع منطقة المعادى التكنولوجية «المعادى بارك» لإنهاء أزمة الإيجارات والمتعلقة، بقرار الأخيرة تحصيل إيجارات المبانى بالدولار، فيما حاولت الشركات المؤجرة، ومنها «راية» السداد بالجنيه عقب قرار تعويم العملة المحلية فى 3 نوفمبر 2016.



وكشفت ريم أسعد، العضو المنتدب للشركة المملوكة لمجموعة «راية القابضة» للاستثمارات المالية، أن الاتفاق بين شركتها و «المعادى بارك» نص على قيام الشركة بسداد الإيجارات بالعملة الخضراء «الدولار».



وأضافت - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - أن الجانبين اتفقا على جدولة المستحقات المتأخرة، والبالغة 12 مليون جنيه تقريبًا، مشيرة إلى أن الشركة ستقوم بسداد تلك المديونية على أقساط، دون الكشف عن تفاصيلها.



وأوضحت أن شركتها تراجعت عن فكرة شراء مبنى إدارى بمنطقة المعادى كبديل عن تواجدها فى «المعادى بارك، مؤكدة استمرار «راية» بمنطقة المعادى بارك.



يُذكر أن «المال» قد كشفت مسبقًا فى مايو الماضى، عن اعتزام شركة «راية لمراكز الاتصالات»، تنفيذ خطتها فى التخارج من منطقة المعادى التكنولوجية «المعادى بارك»، لارتفاع أسعار إيجار المبانى بها، عبر شراء مبنى إدارى بديل بتكلفة 70 مليون جنيه.



وأرجعت «راية لمراكز الاتصالات» ارتفاع مصروف الإيجار خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الماضى بنسبة % 105.59، ليسجل 47.4 مليون جنيه، مقارنة بـ 23.07 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2016، إلى زيادة سعر صرف الدولار الخاص بالقيمة الإيجارية لمبنى الشركة بالقرية التكنولوجية بالمعادى.



وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى، تحقيق صافى ربح 90.281 مليون جنيه، مقارنة بـ 81.472 مليون للفترة المقابلة من العام الماضى.