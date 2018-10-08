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اتصالات وتكنولوجيا
«فاليو» تستهدف زيادة منافذ البيع بالتقسيط إلى 1000 منفذ
الإثنين 08 أكتوبر 2018 10:35 ص
شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط
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شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط
■ وليد حسونة: تمويل أول محطة كهرباء منزلية بفائدة %10
أحمد على
تستهدف شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط زيادة عدد نقاط البيع التابعة لها محليا إلى 1000 نقطة قبل أواخر العام الجارى مقابل 700 حاليا.
وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذى للشركة، أن فاليو تعتزم تقديم خدمات التمويل إلى 250 علامة تجارية قبل حلول ديسمبر المقبل، مضيفا أن فاليو تقدم خدمات البيع بالتقسيط لعملاء شركة “إيكيا” عقب التعاقد معها مؤخرًا، من دون مقدم وفترة سداد 24 شهرا، وتتم كافة الإجراءات داخل المول التجارى الشهير «إيكيا».
على صعيد آخر، كشف حسونة أن شركته دبرت تمويلا لأول محطة طاقة كهرباء شمسية منزلية، بقيمة 200 ألف جنيه، بأحد المنازل بمدينة الشيخ زايد.
وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن شركته وفرت التمويل المطلوب للعميل، على أن يتم سداد %20 مقدمًا، وتقسيط الباقى على 4 سنوات بفائدة %10.
يُذكر أن “فاليو” لخدمات البيع بالتقسيط، التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة للاستثمارات المالية، تعاقدت منذ عدة أشهر مع شركة «كارم سولار» للطاقة الشمسية، لتمويل شراء الأفراد الألواح الشمسية، والتركيب، وتحديد التكلفة.
وأعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، أعلنت بنهاية العام الماضى، عن إطلاق شركة «valU» لخدمات البيع بالتقسيط فى السوق المصرية، ورصدت لها استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه، وكانت “فاليو” قد تعاقدت مع شركة «أوبر» لتوفير برامج تمويل لسائقيها منذ عدة أشهر.
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