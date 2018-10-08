زعيم الاغلبية ناعيا المستشار مرعى : فقدنا عالما جليلا من أعلام القضاء

القصبي

ياسمين فواز



نعى زعيم الأغلبية الدكتور عبد الهادى القصبى المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل الأسبق، الذي وافته المنية ، عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض قائلا "فقدنا عالما جليلا من اعلام القضاء المصرى الشامخ الذى أثرى بجهده وعطائه الوفير منظومة العدالة فى مصر, وسيقف التاريخ كثيرا أمام مواقفه مقدما خدمات عظيمة للوطن بصفته قامة ورمز من رموز العدل



وتوجه القصبى في بيان له اليوم بخالص العزاء والمواساة لوزارة العدل ولأسرة المستشار الراحل في وفاة أحد رموز العدالة المصرية



يذكر أن المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، شغل منصب وزير العدل في الفترة من 2007 حتى عام 2011، وهو من مواليد القاهرة في أبريل 1938، وشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2003 لمدة ثلاث سنوات حتى بلوغه سن المعاش، وسبق ذلك أن كان رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة في الفترة من 2001 حتى 200