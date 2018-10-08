أمريكا أكثر الدول امتلاكاً للأقمار الصناعية





شريف عيسىتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر ملكية لأقمار صناعية بإجمالى 859 قمرًا صناعيًا، وتلتها الصين فى المركز الثانى بـ 250، ثم روسيا بـ 146.وقفزت أعداد الأقمار الصناعية فى الفضاء الخارجى خلال العام الحالى بنسبة %4.8، لتصل إلى 4857 قمرا صناعيا تدور حول الأرض، مقارنة بـ 4635 فى 2017، حسب الإحصائيات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجى «UNOOSA».وسجل «UNOOSA» إطلاق ما يقرب من 8126 قمرا صناعيا حول الأرض، وأن ما يقرب من %22 منها تم إرساله للفضاء الخارجى خلال السنوات الثمانى الماضية فقط.وأرجع المكتب السبب وراء ارتفاع معدلات إرسال الأقمار والمركبات الفضائية خلال الفترة الأخيرة إلى التطورات التقنية وزيادة الاهتمام باكتشاف الفضاء الخارجى، خاصة من الشركات المبتدئة.واحتلت اليابان المركز الرابع بـ 72 قمرا، والهند المركز الخامس بـ 55، والمملكة المتحدة، بإجمالى 52 قمرا.وتصدرت السعودية الدول العربية الأكثر إطلاقًا لأقمار صناعية بـ 11 قمرًا، والإمارات المركز الثانى بـ 8 أقمار، والجزائر المركز الثالث بـ 3 أقمار، والمغرب ومصر المركز الرابع بقمرين لكل منهما.يشار إلى أن مصر تمتلك قمرين صناعيين، وهما «NILESAT 102»، و«NILESAT 201».وأظهر تقرير«UNOOSA» أن هناك حاليا 1980 قمرا صناعيا نشطا فى الفضاء الخارجى خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى، بزيادة 13.92 % عن العام الماضى.وأوضح أن %40 فقط من الأقمار الصناعية تدور حول كوكب الأرضى، مما يعنى أن هناك 2877 قمرا عبارة قطعة من المعدن عديمة الفائدة تندفع حول الأرض بسرعة عالية بانخفاض %20 عن مؤشرات العام الماضى.وقال إن هناك عددًا من الأقمار الصناعية غير النشطة تم إبعادها، وعادت إلى الأرض أو احترقت فى الغلاف الجوى، لافتا إلى أن قمرا صناعيا فى المتوسط يعود إلى الأرض أسبوعيا بشكل أو آخر.وحسب قاعدة بيانات اتحاد العلماء المعنيين «UCS» فإنه خلال العام الماضى تم إطلاق 453 قمرا صناعيا، وأن 390 منها فقط لا تزال فى الفضاء حتى نهاية أبريل من هذا العام، مما يعنى أن ما يقرب %14 عاد بالفعل إلى الأرض.وأوضح «UCS» أن أسباب عودة تلك الأقمار إلى الأرض ترجع إلى وجود أعطال فنية بحاجة إلى الإصلاح، كما أن الكثير منها هى أقمار صناعية صغيرة لا تملك سوى فترات حياة قصيرة وقد تكون قد أكملت بالفعل مهماتها. وأظهرت بيانات «UCS» أن الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصال، هى الأكثر انتشارا فى الفضاء الخارجى بإجمالى 792 قمرا صناعيا حتى نهاية أبريل الماضى، بزيادة 6.7 % عن العام الماضى، تليها أقمار رصد الكرة الأرضية بـ 661 قمرا، بزيادة %10.9 عن 2017.وحصدت الأقمار الصناعية المستخدمة تطوير التكنولوجيا المركز الثالث، بإجمالى 213 قمرا صناعيا، بزيادة %10.4 عن العام الماضى.واحتلت الأقمار الصناعية الموجهة لأغراض الملاحة وتحديد المواقع المرتبة الرابعة بإجمالى 121 قمرا، بزيادة %12 عن العام الماضى.وجاءت الأقمار الصناعية الموجهة لعلوم الفضاء والمراقبة (76 قمرا)، فى المركز الخامس، وأقمار علوم الأرض فى المركز السادس بإجمالى 23 قمرا. وأشارت بيانات «UCS» إلى وجود 4 فئات من الأقمار الصناعية، الأولى للأغراض التجارية وعددها 826، والثانية للاستخدمات الحكومية بـ 523 قمرا، والثالثة أقمار الأغراض العسكرية بـ 399 قمرا.والرابعة للاستخدامات المدنية وعددها 138 قمرا.تجدر الإشارة إلى أن 278 قمرا صناعيا ذات استخدامات متعددة.وذكرت «UCS» أن ما يقرب 81 دولة تمتلك أقمارا صناعيا فى الفضاء الخارجى على ارتفاعات متفاوتة.