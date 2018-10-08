EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
«نون» الإماراتية تبدأ عملها فى السوق المصرية
الإثنين 08 أكتوبر 2018 10:26 ص
محمد بن علي العبار
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
التضخم يحرم أصحاب الدخول الأقل من التسوق الإلكترونى
أبرز إحصائيات موقع التسوق الإلكترونى e-bay
كيف استعدت مواقع التسوق الإلكترونى لعيد الأم ؟
محمد بن علي العبار
المرسى عزت
علمت «المال» أن منصة التسوق الإلكترونى «نون»، التى يرأسها رجل الأعمال الإماراتى «محمد العبار» تبدأ العمل فى السوق المصرية قريبا.
قال مصدر لـ«المال»، إن منصة التسوق الإلكترونى «نون» تنهى إجراءات تأسيس مكتبها بمصر لتغطية احتياجات السوق، بعد راسة معدلات نمو التجارة الالكترونية فى مصر، واتجاه الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات إلى سن تشريع لتنظيم المعاملات التجارية أون لاين.
أكد أن المصريون يتجهون صوب الشراء عبر الشبكة العنكبوتية بديلا عن الأسواق التقليدية التى تشهد ارتفاعا ملحوظا فى أسعار مختلف السلع والخدمات.
من المعروف أن «العبار»، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، أطلق منصة «نون» فى نوفمبر 2016 بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودى، منصة التجارة الإلكترونية باستثمارات أولية بلغت مليار دولار، وترددت أنباء حينها أن الجانب السعودى يدخل كمساهم بنصف رأسمالها، والنصف الآخر من مجموعة مستثمرين بالقطاع الخاص بقيادة العبار.
تلا ذلك استحواذ صندوق للتكنولوجيا يترأسه العبار على موقع «جادوبادو» الإماراتى للتسوق الإلكترونى فى مايو 2017، بعد محاولة لشراء موقع التسويق الإلكترونى «سوق.كوم» بقيمة 800 مليون دولار، إلا أن أمازون حظيت بتلك الصفقة.
يشار إلى أن شركة روبستا لتنظيم المؤتمرات تعقد الأربعاء أول قمة للتجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا فى مصر، بمشاركة عدد من المتخصصين ورؤساء الشركات، لتسليط الضوء على الاتجاهات الجديدة فى مجال خدمات التجارة الإلكترونية.
بحسب مجموعة عمل التجارة الإلكترونية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT بالاتحاد العام للصناعات، فإن حجم سوق خدمات التجارة الإلكترونية فى مصر يقدر بقيمة 6 مليارات دولار.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا