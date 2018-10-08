«نون» الإماراتية تبدأ عملها فى السوق المصرية

محمد بن علي العبار



المرسى عزت



علمت «المال» أن منصة التسوق الإلكترونى «نون»، التى يرأسها رجل الأعمال الإماراتى «محمد العبار» تبدأ العمل فى السوق المصرية قريبا.



قال مصدر لـ«المال»، إن منصة التسوق الإلكترونى «نون» تنهى إجراءات تأسيس مكتبها بمصر لتغطية احتياجات السوق، بعد راسة معدلات نمو التجارة الالكترونية فى مصر، واتجاه الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات إلى سن تشريع لتنظيم المعاملات التجارية أون لاين.



أكد أن المصريون يتجهون صوب الشراء عبر الشبكة العنكبوتية بديلا عن الأسواق التقليدية التى تشهد ارتفاعا ملحوظا فى أسعار مختلف السلع والخدمات.



من المعروف أن «العبار»، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، أطلق منصة «نون» فى نوفمبر 2016 بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودى، منصة التجارة الإلكترونية باستثمارات أولية بلغت مليار دولار، وترددت أنباء حينها أن الجانب السعودى يدخل كمساهم بنصف رأسمالها، والنصف الآخر من مجموعة مستثمرين بالقطاع الخاص بقيادة العبار.



تلا ذلك استحواذ صندوق للتكنولوجيا يترأسه العبار على موقع «جادوبادو» الإماراتى للتسوق الإلكترونى فى مايو 2017، بعد محاولة لشراء موقع التسويق الإلكترونى «سوق.كوم» بقيمة 800 مليون دولار، إلا أن أمازون حظيت بتلك الصفقة.



يشار إلى أن شركة روبستا لتنظيم المؤتمرات تعقد الأربعاء أول قمة للتجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا فى مصر، بمشاركة عدد من المتخصصين ورؤساء الشركات، لتسليط الضوء على الاتجاهات الجديدة فى مجال خدمات التجارة الإلكترونية.



بحسب مجموعة عمل التجارة الإلكترونية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT بالاتحاد العام للصناعات، فإن حجم سوق خدمات التجارة الإلكترونية فى مصر يقدر بقيمة 6 مليارات دولار.