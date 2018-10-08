اسعار الذهب اليوم الإثنين فى مصر 8-10-2018 وتراجع عيار 21





تراجعت اسعار الذهب اليوم الاثنين فى مصر 8-10-2018 بنحو 3 جنيهات فى بداية تعاملات اليوم ، وذلك على خلفية انخفاض اسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.أسعار الذهب في مصر الآن:- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 596 جنيه.- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 512 جنيهًا.- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 682 جنيهًا.- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4770 جنيهات