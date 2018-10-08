كريس سان:«هونر» تنافس على الشريحة السعرية من 100 إلى 200 دولار

كريس سان رئيس هونر للهواتف



■ مستعدون لدعم رواد الأعمال ومطورى التطبيقات.. وتعاون مرتقب مع «المحمول»

■ 13.8 مليار دولار حجم الإنفاق على البحث والتطوير فى 2017



دبى –محمود جمال



تستهدف شركه هونر الصينية للهواتف المحمولة المنافسة خلال المرحلة المقبلة على الشريحة السعرية من 100 إلى 200 دولار ضمن خططها للاستحواذ على %5 من مبيعات الهواتف الذكية فى مصر قبل نهاية العام الحالى.



وقال كريس سان، رئيس الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا MEA، إن مصر هى سوق استراتيجية واعدة بالنسبة للشركة كونها الأكثر تنافسية بالمنطقة، موضحا أن الشباب الأقل من 35 سنة يمثلون %70 من إجمالى عدد السكان ولديهم ولع شديد بالتكنولوجيا والبحث عن أحدث الصيحات التكنولوجية والمفاضلة بينها.



وأكد سان فى حوار مع «المال» أن هونر تخطط لافتتاح 20 مركز خدمات متكاملة بالسوق المحلية خلال 2019 تحت اسم «experience customer service» تقدم خدمة البيع المباشر للعملاء، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتجربة منتجات الشركة، فضلا عن خدمات الصيانة والدعم الفنى، مضيفا أنه يوجد 120 مليون مستخدم ومعجب بهواتف هونر على مستوى العالم.



وكانت الشركة قد أطلقت الثلاثاء الماضى، أحدث هواتفها بالمنطقة من دبى وهو «honor 8x» والذى يدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، وذلك بحضور عدد من نجوم المجتمع والفن منهم الإعلامى «خالد عليش» و«فرح على»، والفنان رامز أمير، والفنانة رحمة حسين.



وأضاف سان أن الشركة تراهن على الابتكار والجودة فى طرح منتجات شبابية تلبى احتياجات المستخدمين بأسعار معقولة وتتيح خدمات قيمة مضافة، مشيرا إلى أن هونر تحتل المركز الأول بالصين فى مبيعات أجهزة السمارت فون، والثانية فى روسيا والهند.



وأشار إلى أن شركته تعمل بالوقت الراهن مع راية للتجارة والتوزيع فى تقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء من خلال فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الشركة لديها 14 مركزا للبحث والتطوير، وتخطط لأن تصبح ضمن أكبر ٤ شركات فى الهواتف الذكية العام المقبل، و3 شركات فى 2020، مشيرا إلى أن معدل نمو المبيعات فى مصر بلغ خلال الشهور الماضية يصل إلى 200٪ مقابل %130 فى السعودية، وتصنف ضمن قائمة الخمس الكبار بالمملكة.



وكشف عن اعتزام هونر طرح حزمة منتجات جديدة بالسوق المحلية العام المقبل، منها ساعات ذكية، وأجهزة حاسبات لوحية (تابلت)، ولاب توب، وأخرى قابلة للارتداء والمعروفة بـالـ« wearables»، لافتا إلى أن الشركة تراهن فى مواجهة المنافسين على الابتكار والجودة وإطلاق أحدث التقنيات للعملاء.



وألمح إلى أن دراسات الشركة تؤكد أن هونر تأتى فى المركز الأول عالميا كإحدى العلامات الموصى باستخدامها بين المستهلكين، مبينا أن «هواوى» العالمية – الشركة الأم –أنفقت خلال العشر سنوات الماضية نحو 60 مليار دولار على مشروعات البحث والتطوير R&D منها 13.8 مليار خلال 2017.



وتابع أن الشركة مستعدة لدعم رواد الأعمال ومطورى التطبيقات محليا مع وجود مواهب شابة واعدة، ولديها خطط أيضا للتعاون المستقبلى مع مشغلى شبكات المحمول.



يذكر أن «هونر»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة هواوى الصينية لحلول الاتصالات، وتم فصلها ككيان مستقل نتيجة لزيادة مبيعات هواتفها خلال الفترة الأخيرة، وتعاقدت مع شركة «اتصال» كوكيل معتمد لأجهزتها محليا عبر 2500 نقطة بيعية قبل ديسمبر المقبل، وتستهدف الشركة بيع %60 من أجهزتها خارج الصين فى 2022.



وتمتلك الشركة 4 عائلات من هواتف هونر منها لايت، وإكس، وتختلف المواصفات الفنية وأسعار الأجهزة من فئة لأخرى، ويعمل بالسوق المصرية أكثر من 26 علامة تجارية بقطاع المحمول، وبحسب مؤسسة الأبحاث التسويقية «gfk»، فإن مبيعات سوق المحمول فى مصر تقدر بحوالى 18 مليون جهاز سنويا، بقيمة تتراوح بين 35-30 مليار جنيه، تستحوذ هواوى على %26 منها، تليها سامسونج الكورية بـ %23، فيما تتوزع النسبة الأخرى على لاعبين جدد من جنسيات متنوعة.

