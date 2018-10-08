«مبادرة رواد النيل» تستهدف ضم الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال

البنك المركزي المصري

سيد بدر:



تستهدف مبادرة رواد النيل، توسيع نطاق عملها ليشمل جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية، وتجمعات سيدات الأعمال، ومنظمات المجتمع المدنى الأخرى، بجانب البنوك.



كشفت سحر منير، مدير مراكز تطوير الأعمال ضمن المبادرة، فى تصريح لـ«المال»، عن أن ضم هذه التجمعات يستهدف زيادة تأثير المبادرة عبر توفير مراكز متخصصة للدعم الفنى والتدريب لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أعضائها.



وقالت إن الأمر لن يكون مقتصرًا على البنوك فقط، لذلك فإنه من المستهدف أن يتم تدشين 100 مركز ضمن المبادرة نهاية 2019 تقدم المشورة اللازمة والمساعدة الفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



كان البنك المركزى، قد أطلق العام الماضى، اتفاقية رعاية إستراتيجية مع جامعة النيل الأهلية، تهدف لخلق بيئة ملائمة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مراحلها المختلفة، بداية من الفكرة إلى مرحلة النمو والنضوج، وأيضاً تنمية قدرات رواد الأعمال، ودعم إستراتيجية تمكين المرأة اقتصاديا.



يتولى البنك المركزى المصرى، تمويل الجانب الفنى لأنشطة المبادرة التى تمتد إلى 5 أعوام، مع دعوة البنوك للمشاركة، وخصص البنك حينها 100 مليون جنيه، وتتولى جامعة النيل إدارة وتنمية وتوثيق أنشطة المبادرة، فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الدعم الفنى، والمشورة، والتدريب، بينما تقوم البنوك المشاركة بتأسيس المراكز، تحت شعار«رواد النيل»، كما يساهم المعهد المصرفى بالدعم الفنى والتدريب أيضًا.



وأضافت أنه حتى الآن يوجد 11 بنكًا مشاركًا فى المبادرة يعملون على تدشين وتجهيز 24 مركزًا منتشرة فى 15 محافظة، لافتة إلى أنه خلال نوفمبر المقبل سيبدأ المعهد المصرفى بالتعاون مع جامعة النيل تدريب الأخصائيين الذى سيتواجدون فى المراكز لتوفير المشورة اللازمة لأصحاب المشروعات.



وأشارت إلى أن مساحة المركز ستكون 35 مترًا داخل فرع البنك أو الجمعية المشاركة، ويقوم البنك بتعيين 3 مصرفيين يتولى المعهد المصرفى تدريبهم وتجهيزهم للعمل ضمن المبادرة التى من المقرر أن تنطلق رسميًا مطلع العام المقبل.



ويسعى البنك المركزى من خلال دعم مبادرة رواد النيل، لتحويلها إلى مبادرة قومية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها، للمساهمة فى دفع نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى.

