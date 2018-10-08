سوق التأمين تجمع 9.5 مليار جنيه أقساطًا فى 3 شهور

الرقابة المالية



■ تراجع ملحوظ فى «الممتلكات» بسبب «الطيران».. و«الحياة» تعوضها



ماهر أبوالفضل والشاذلى جمعة



شهدت أقساط سوق التأمين المصدرة نموا ملحوظا فى الربع الأخير من العام المالى 2017/2018، لتصل إلى 9.5 مليار جنيه بنشاطى الحياة والممتلكات، مقابل 8.7 مليار فى الفترة المقابلة من العام السابق.



وتوزعت حصيلة الأقساط المصدرة بسوق التأمين، وفقا للمؤشرات المالية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية- حصلت المال على نسخة منها- بواقع 2.3 مليار جنيه لشركات الممتلكات، مقابل 7.2 مليار لشركات تأمينات الحياة.



وكشفت المؤشرات عن تراجع ملحوظ فى أقساط تأمين الممتلكات البالغة 2.3 مليار جنيه فى الربع الأخير من العام المالى الماضى، مقابل 2.7 مليار فى الفترة المقابلة من العام السابق بنسبة %15، فيما شهدت أقساط الحياة نموا %20، لتصل إلى 7.2 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال فترتى المقارنة.



وأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية، انخفاض حصيلة الأقساط المصدرة فى الممتلكات إلى تناقص أقساط تأمين الطيران، إلا أن عمرو مختار، مدير عام الطيران بشركة مصر للتأمين، نفى تراجع حصيلة أقساط هذا الفرع.



وأكد مختار أن شركته، التى تستحوذ على %95 من أقساط الطيران على مستوى السوق نجحت فى زيادة حصيلة أقساطها المصدرة بهذا الفرع إلى 405 ملايين جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 380 مليونا بالفترة المقابلة من العام السابق، بنمو %6.6.



وكشفت مؤشرات الرقابة المالية عن إنخفاض فاتورة التعويضات المسددة لسوق التأمين، لتسجل 1.5 مليار جنيه فى الربع الأخير من العام المالى الماضى، مقابل 3.3 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام السابق، بنسبة تراجع تصل إلى %120.



وتوزعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة فى الربع الأخير من العام المالى الماضى بواقع 768.4 مليون جنيه لشركات الممتلكات، 772.7 مليون لشركات تأمينات الحياة، مقابل 1.1 مليار لشركات الممتلكات و2.2 مليار للحياة فى الربع المقابل من العام المالى السابق.









