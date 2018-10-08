بنك مصر يضخ 50 مليون جنيه فى أول صندوق للتكنولوجيا المالية

عاكف المغربى 2



■ مفاوضات اقتراض 500 مليون دولار فى مراحلها الأخيرة



سيد بدر



يعتزم بنك مصر، ثانى أكبر البنوك الحكومية، المشاركة بقيمة 50 مليون جنيه فى رأسمال أول صندوق للتكنولوجيا المالية الذى يبلغ مليار جنيه، وفقًا لتصريحات نائب رئيس البنك عاكف المغربى.



وكشفت «المال» الشهر الماضى عن سعى صندوق الاستثمار «سوارى فينشرز» وبنوك الأهلى ومصر والقاهرة بجانب بنك الاستثمار الأوروبى ومؤسسات أخرى، لإطلاق أول صندوق فى مجال التكنولوجيا المالية برأسمال مليار جنيه، ويشارك فيه بنك القاهرة بقيمة 50 مليون جنيه.



وتأتى توجهات البنوك لتدشين صناديق للتكنولوجيا المالية فى إطار سعى البنك المركزى لتحويل مصر لمركز مهم فى مجال التكنولوجيا المالية على المستويين الإقليمى والدولي.



وكشف وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع، المهندس أيمن حسين، فى تصريحات سابقة، عن سعى المركزى لإطلاق الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا المالية مطلع العام المقبل، لمدة 3 سنوات.



فى سياق آخر، أوضح نائب رئيس بنك مصر، أن مصرفه حصل الأيام الماضية على قرض بقيمة 50 مليون دولار من البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار، ضمن برنامجه لتيسير التجارة الإقليمية والدولية.



وأوضح أن البنك فى مراحل متقدمة من التفاوض على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار مع عدد من البنوك الدولية وسيتم الحصول عليه خلال الفترة القليلة المقبلة.



وتعد قروض البنوك الخارجية إحدى وسائل القطاع المصرفى لتدعيم الأصول الأجنبية وتلبية الاحتياجات المحلية؛ وانخفض فائض صافى الأصول الأجنبية بالبنك المركزى والبنوك للشهر الثانى على التوالى ليسجل 14.696 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل 15.740 مليار دولار بنهاية يوليو السابق عليه.



وتمتلك البنوك أصولا بالعملات الأجنبية بقيمة 13.486 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى، بينما تبلغ الالتزامات عليها بالعملات الأجنبية نحو 15.802 مليار دولار فى نفس الفترة، وفقًا للبنك المركزي.



وفيما يتعلق بالفروع الخارجية، توقع المغربى، أن يتم الانتهاء من إجراءات افتتاح المكتب التمثيلى بميلانو فى إيطاليا قبل نهاية العام.



وخلال الفترة الماضية افتتح البنك مكتبين تمثيليين فى روسيا وجوانزو بالصين فى ظل قوة العلاقات بين مصر والبلدين.

