«الدخل الثابت» الأعلى عائداً بين صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار



■ 3 فئات تضع سى آى كابيتال فى الصدارة.. ومصر الخير يحقق %15.3 فى «المتوازنة».. و«استثمار» CIB يقتنص %5.8



أحمد علي



أظهر ترتيب صناديق الاستثمار منذ بداية العام، تصدر فئة الدخل الثابت للمشهد بتسجيل أعلى عائد خلال أول تسعة أشهر من العام الجارى، تلاها «المتوازنة» ثم «النقدية»، وجاء بعدها بفارق كبير صناديق الأسهم، التى تأثر أداؤها بتقلبات البورصة المصرية.



ووفقا لترتيب الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار – ايما، تمكن صندوق مصر الخير، الذى تديره شركة أكيومن، من تسجيل أعلى عائد نسبته %15.31 بفئة المتوازنة، وهى نسبة أعلى من عائد أكبر شهادة ادخارية بالبنوك.



فيما تصدر صندوق البنك التجارى الدولى – استثمار، الذى تديره شركة سى آى اسيت مانجمنت، فئة صناديق الأسهم، بارتفاع وثيقته بنحو %5.8 رغم تقلبات المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30.



وحل صندوق البنك الأهلى الرابع، الذى تديره شركة الأهلى لإدارة الأصول، فى مقدمة الصناديق النقدية مسجلاً عائد بنحو %11.38، فى حين تصدر صندوق بنك الاستثمار العربى – هلال، المدار بواسطة سى آى مانجمنت فئة الإسلامية، بنسبة ارتفاع %4.76، كما جاء صندوق التجارى الدولى – ثبات، الذى تديره سى آى أيضا، فى مقدمة فئة الدخل الثابت بنسبة %15.49.



وأوضح عمرو أبوالعينين، العضو المنتدب بشركة سى آى إست مانجمنت، أنها نجحت فى تأكيد تفوقها خلال أول تسعة شهور من العام الجارى، عبر استمرار صدارة الصناديق التى تديرها للمشهد.



وتدير «سى آى إست مانجمنت» صندوق «استثمار»، صاحب المركز الأول بفئة الأسهم، وصندوق «ثبات« متصدر فئة الدخل الثابت، و«هلال» الأول بالإسلامية، وأيضا صندوق «أصول»، صاحب الوصافة بفئة «النقدية» و«تكامل» الثانى بفئة المتوازنة.



ووأضاف أن الشركة تسعى لتقديم قيمة مضافة للعملاء والمستثمرين، من خلال تحقيق أكبر العوائد الاستثمارية الممكنة، وذلك عبر العمل المؤسسى والاعتماد على الاستثمار فى العنصر البشرى، وأنظمة التعاملات، بالإضافة إلى الدراسات المكثفة حول العائد والمخاطر، قبل اتخاذ القرار الاستثمارى.



وقالت رنا العدوى، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، إن تصدر الصناديق المدارة بواسطة شركتها فئة «المتوازنة»، يعود لاعتمادها على الأسلوب العلمى فى اتخاذ القرار، من خلال تحليلات مالية وفنية، ودراسة متأنية للجنة الاستثمار بالشركة.



وأكد عادل كامل، العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الأصول، أن تصدر صندوق «الأهلى الرابع» فئة النقدية، يعود إلى السياسة الاستثمارية الجيدة للصندوق، وطريقة إداراته وفقًا لأسس واضحة الأهداف.



وأضاف أن خطة الهيكلة التى اتبعتها الشركة مؤخراً، بدأت تؤتى ثمارها من خلال تحسن ترتيب الصناديق المدارة بواسطتها، وتحقيقها لعوائد جيدة مقارنة بالفترة الماضية.



وأوضح أن شركته تقوم بعملية إعادة هيكلة للأصول المدارة، وفريق العمل، بالإضافة إلى رفع كفاءة وخبرة فريق العمل، والتخلص من الاستثمارات بالقطاعات التى لا تتمتع بسيولة مرتفعة.



ويتم ترتيب صناديق الاستثمار وفقا للعائد المحقق لكل فئة، ويتوقف العائد الاستثمارى على درجة المخاطرة، التى تزداد كلما اتجه الصندوق للاستثمار فى الأسهم، التى تحقق أعلى العوائد الاستثمارية عند اتجاه مؤشرات البورصة نحو الصعود، مثلما هو الحال فى النصف الأول من العام الجارى والذى شهد تحقيق فئة الاسهم لعائد قدر بـ%20.



فيما تقل درجة المخاطرة كلما اتجه الصندوق للاستثمار فى الودائع وأودوات الدين الثابت، كما هو الحال لفئة صناديق النقدية والدخل الثابت التى لا تتأثر بوضعية البورصة واتجاهاتها الصاعدة والهابطة.



وتكون درجة المخاطرة متوسطة فى الصناديق المتوازنة التى توزع أموالها بنسب محددة بين الاسهم والودائع وأدوات الدخل الثابت.