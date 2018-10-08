ارتفاع فائدة أذون الخزانة للأسبوع الثامن على التوالى

أحمد كجوك من المؤتمر

محمد سالم:



واصلت الفائدة على أذون الخزانة المحلية صعودها الطفيف للأسبوع الثامن على التوالى، لترتفع فى المتوسط 14 نقطة أساس فقط ( كل 100 نقطة تعادل %1)، وهى أعلى قليلا من التى سجلتها فى الأسابيع الثلاثة الماضية بين نطاق 8 و13 نقطة أساس، بينما كان متوسط الصعود فى النصف الأخير من أغسطس 20 نقطة.

قامت وزارة المالية بزيادة اقتراضها %14 عن المستهدف الذى أعلنته فى وقت سابق لتحصل على ما يزيد عن 42 مليار جنيه، فى مزادات الأسبوع الماضى بينما أعلنت عن رغبتها فى الحصول على 37 مليارًا.



ارتفع مؤشر «AL MAL IR» الذى تعده جريدة المال لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، ليسجل مستوى 19.766% الأسبوع الماضى مقابل %19.627 الأسبوع قبل الماضى ويعد ذلك أعلى مستوى منذ يوليو 2017.



كسب المؤشر ما يزيد عن 100 نقطة أساس فى الشهرين الماضيين، مع إقبال وزارة المالية على الاقتراض قصير الأجل، وإلغاء طروحاتها من فئة السندات.



يرجع مراقبون استمرار ارتفاع العائد على أدوات الدين المحلية إلى الخروج الجزئى للأجانب من السوق مع انتشار أزمات الأسواق الناشئة، وارتفاع الفائدة التركية.



كشف تقرير لـ«المال»، نشر مؤخرا عن قيام المستثمرين الأجانب بتقليص أرصدتهم فى أذون الخزانة الحكومية 6.5 مليار دولار، خلال 4 أشهر منذ نهاية مارس الماضى.



وفقًا للتقرير الشهرى للبنك المركزى، تراجعت إجمالى استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل 15.01 مليار دولار نهاية يوليو، مقابل 21.5 مليار دولار نهاية مارس الماضى، وبلغت ذروتها منذ تعويم العملة المحلية.



قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن إجمالى أرصدة الأجانب فى أدوات الدين الحكومى سجلت 17.1 مليار دولار نهاية يوليو الماضى، بينما كانت فى حدود 23 مليار دولار نهاية مارس.



أكد كجوك أن الوزارة تبحث بدائل أقل تكلفة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لتقليل الحد من زيادة أسعار الفائدة على الموازنة العامة للدولة.



يتوقع متعاملون استقرار العائد على الأذون قصيرة الأجل عند مستوياتها الحالية نظرا لقيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها الخميس قبل الماضى بالإبقاء على معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية المقدرة %16.75 و%17.75 على التوالى، واستئناف طرح السندات.



تستهدف وزارة المالية خفض متوسط العائد على الاقتراض عبر أذون الخزانة المصرية لمستوى %14 فى المتوسط خلال العام المالى الجارى 2018 – 2019، تبعًا لمنشور الموازنة العامة للدولة، وقلص البنك المركزى معدلات الفائدة 200 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الحالى، استنادًا إلى تراجع معدل التضخم.



صعد متوسط العائد على أذون 364 يوما 33 نقطة أساس، مسجلا %19.623 فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %19.623 فى آخر طرح، تزامنًا مع تراجع البنوك والمؤسسات المختلفة على الاكتتاب ليتراجع معدل تغطية الطرح إلى 1.3 مرة مقابل 1.77 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 12.4 مليار جنيه تقريبا، قبلت وزارة المالية 10.44 جنيه بزيادة 1.2 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الاقتراض.



صعد متوسط العائد على أذون أجل 273 يوما 18 نقطة أساس، لتسجل %19.938 الأسبوع الماضى، مقابل %19.757 فى آخر طرح، وتضاعف معدل تغطية العطاء 2 مرة تقريبا من مرة واحدة فى الطرح السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة تزيد عن 17.2 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 10.4 مليار جنيه، بزيادة 1.9 مليار جنيه تقريبا عن القيمة المستهدفة التى أعلنتها وزارة المالية فى وقت سابق.



صعد عائد أذون أجل 182 يومًا بشكل طفيف بلغ 19 نقطة أساس، ليصل إلى %19.808 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %19.622 الأسبوع قبل الماضى، تزامنًا مع ارتفاع تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لتصل إلى 1.5 مرة من 1.2 مرة فى السابق، وعرض المستثمرون الاكتتاب بقيمة 13.8 مليار جنيه، وافقت وزارة المالية على 11 مليار جنيه تقريبا بزيادة 1.5 مليار جنيه، عن القيمة المستهدفة من الاقتراض.



تقلصت وتيرة صعود العائد على أذون أجل 91 يومًا لتبلغ 10 نقاط أساس مقابل 18 نقطة فى الأسبوع قبل الماضى وارتفع العائد على تلك الفئة ليبلغ %19.711 مقابل %19.62 خلال نفس الفترة، وتراجع تغطية البنوك والمؤسسات المالية، والمستثمرين للطرح إلى 1.7 مرة مقابل 1.8 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.43 مليار جنيه، قبلت منها، وزارة المالية 10.6 مليار بزيادة 856 مليون جنيه، عن القيمة التى أعلنتها وزارة المالية.



على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، وافقت وزارة المالية، الأسبوع الماضى، على بيع سندات خزانة لأجل 3 و7 أعوام، كانت قد أعلنت عن طرحها فى وقت سابق بقيمة 1.25 مليار جنيه، عقب سلسلة من الإلغاءات.



صعد متوسط العائد على السندات لأجل 3 أعوام إلى %18.432 من %18.178 فى الطرح الأخير، كما ارتفع متوسط الفائدة على السندات لأجل 7 أعوام إلى %18.431 من %18.202 فى آخر طرح من تلك الفئة.



كانت وزارة المالية قد ألغت 4 عطاءات من السندات على مدار الشهر الماضى بسبب طلب عوائد تراها «خارج الحدود المنطقية» وأنها لا تعكس الأداء الاقتصادى، والمالى الجيد، ولا التحسن فى التصنيف الائتمانى، وتأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة، حسب نص بيان صادر عنها قبل أسابيع.



باعت الوزارة سندات لأجل 7 أعوام، بقيمة 750 مليون جنيه، بينما بلغ اقتراضها من سندات 3 أعوام قيمة 153 مليون جنيه، رغم الإعلان عن حاجتها 500 مليون جنيه من تلك الفئة.



تستهدف وزارة المالية الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية، فى موازنة 2018-2019 الحالية، إلى 14.7 بالمئة، مقارنة مع 18.5 بالمئة فى السنة المالية 2017-2018، التى انتهت فى 30 يونيو.



تبلغ احتياجات مصر التمويلية فى موازنة 2018-2019 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار جنيه فى شكل أدوات دين محلية والباقى تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولى.



قال مسئول لدى قطاع الخزانة بأحد البنوك المحلية، إن الفائدة المرتفعة على العطاءات تستند إلى فرص الإستثمار البديلة، ومعدل المخاطر وليس تكلفة الأموال فقط أو مؤشرات الاقتصاد المحلى، وبالتالى من الطبيعى أن تكون مرتفعة فى الوقت الحالى.



قلصت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الجارى، بشكل طفيف لتبلغ 38 مليار جنيه، مقابل 38.25 مليار فى الأسبوع قبل الماضى، منها 1.25 مليار جنيه من السندات، والباقى من أذون الخزانة قصيرة الأجل.



على صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزى المصرى قيمة السيولة التى قام بسحبها عبر من البنوك المحلية عبر أدوات السوق المفتوحة، لتصل إلى 75 مليار جنيه، مقابل 121.7 مليار جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.



فى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 28 يوما، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 34.05 مليار جنيه، بفائدة تراوحت بين %17.25 و%17.29، ومتوسط بلغ %17.261، ووافق البنك المركزى على قبول ودائع بقيمة 25 مليار جنيه، بفائدة تراوحت %17.25 و%17.26 ومتوسط %17.26.



فى مزاد الودائع الثابتة، طلب البنك المركزى الحصول على 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 77.5 مليار جنيه، من خلال 20 عرضا وافق المركزى على القيمة المطلوبة فقط 50 مليار جنيه، بفائدة %17.250 ونسبة تخصيص %64.5 لكل بنك.



يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.



قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.



تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.