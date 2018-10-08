«التنمية الصناعية» تسحب 600 قطعة أرض غير مستغلة

هيئة التنمية الصناعية 5

أحمد اللاهونى:



سحبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 600 قطعة أرض، بسبب تأخر أصحابها فى تنفيذ الاشتراطات الخاصة بتجهيزها للبناء خلال المدة المتفق عليها، وذلك من إجمالى 2000 قطعة غير مستغلة، قامت الهيئة بإنذار أصحابها.



ووضعت وزارة التجارة والصناعة، عددًا من الضوابط لمنع تسقيع الأراضى الصناعية، تشمل إلزام المستثمر ببدء إنشاءات المشروع خلال عام من استلام الأرض والحصول على رخصة التشغيل، وبدء الإنتاج الفعلى خلال 3 أعوام، ويحظر التعامل على الأرض ببيعها أو التنازل عنها إلا بعد مرور عامين على التشغيل.



وقالت المصادر لـ«المال»، أن القطع غير المستغلة موزعة على عدد من المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان، ومدينة بدر، والسادات، والصالحية الجديدة.



وأشارت إلى أن هناك نحو 1000 مستثمر قاموا بتوفيق أوضاعهم من خلال بدء عمليات البناء، والحصول على التراخيص اللازمة.



وذكرت أن المتبقى 400 حالة سيتم سحب أراضيها بعد الحصول على الموافقات الأمنية.



وللتسهيل على المستثمرين، عادت «التنمية الصناعية» إلى العمل بنظام المطور الصناعى العام الماضى، لترفيق الأراضى وسرعة تنفيذ أعمال البناء، ووضعت مجموعة من الضوابط والشروط لمنع المغالاة فى التسعير أو «التسقيع»، تضمنت انتهاء شركات المطور الصناعى من أعمال ترفيق الأراضى وتسليمها للمستثمرين خلال 3 سنوات، على أن تنتهى من الترفيق خلال العام الأول، وتبدأ إجراءات إنشاء المبنى الإدارى والتسليم للمستثمرين خلال العامين التاليين.



وتستهدف الهيئة طرح 60 مليون متر مربع حتى 2020، طرحت منها 31.5 مليون متر حتى الآن.

