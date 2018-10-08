«سياف» تتنافس على صفقة طائرات مصر للطيران

■ رئيس مجلس الإدارة: نستهدف شراء كل «مسمار» يخرج من الشركة الوطنية

دعاء محمود:تعتزم شركة سياف المصرية للاستشارات المالية وتأجير الطائرات والمعدات، التابعة لوزارة الطيران المدنى، الدخول فى المزايدة العامة التى طرحتها الشركة القابضة لمصر للطيران لبيع وإعادة استئجار 14 طائرة من أسطولها.وقال الدكتور حسن محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إنها قد سحبت كراسة الشروط، وتستهدف الاستحواذ على الصفقة، وبشكل خاص طائرات إمبراير 170 وعددها 12 طائرة، تمثل أسطول شركة إكسبريس للخطوط الإقليمية والداخلية.ولفت إلى أن تكلفة إعادة تأهيل الطائرة الواحدة تتراوح بين مليون إلى 5 ملايين جنيه، حسب حالتها الفنية.وتوقع منافسة 3 شركات أجنبية أخرى، مشدداً على أن الشركة تسعى للدخول فى أى طروحات لشركة مصر للطيران، قائلاً: نستهدف شراء كل مسمار يخرج من مصر للطيران بأسعار تنافسية.يذكر أن مصر للطيران كانت قد أعلنت طرح 14 طائرة للبيع وإعادة استئجار فى مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة يوم 13 نوفمبر المقبل، وتطرح الشركة طائرتين من طراز A321-200 ، و3 طائرات من طراز E170 على أن يتم تسلمها فورياً، بتأمين إبتدائى قيمته 50 ألف دولار لكل طائرة.كما تم طرح 9 طائرات من طراز E170 للبيع وإعادة الاستئجار بالمزاد، بتأمين ابتدائى 50 ألف دولار لكل طائرة.وتأسست «سياف» كشركة مساهمة مصرية تابعة لوزارة الطيران المدنى، فى يونيو 2009، برأسمال مصدر 50 مليون دولار، والمصرح به 500 مليون دولار، ويساهم بها كيانات تابعة للوزارة منها شركات: «القابضة المالية بوزارة الطيران»، و«ميناء القاهرة»، و«مصر للطيران للخطوط الجوية والصيانة».وكان رئيس الشركة، قد أكد فى حوار سابق لـ«المال»، أنها نجحت فى شراء 8 طائرات طرازات 737-500، وإيرباص 320 من شركة مصر للطيران عن طريق مزايدة طرحتها الأخيرة فى إطار خطتها لتحديث الأسطول خلال العام الماضي.