«إكما» تطالب «المالية» بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة

وزارة المالية

أحمد علي:



اقترحت الجمعية المصرية للأوراق المالية – إكما على وزارة المالية إعادة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، بدلًا من ضريبة الدمغة المفروضة على جميع العمليات المنفذة، وذلك ضمن حزمة مطالب أرسلتها للوزارة.



وكانت «المال« قد كشفت فى نهاية أغسطس الماضي استعداد إكما لإرسال عدة مقترحات لوزارة المالية بهدف تشجيع الاستثمار فى البورصة، وزيادة معدلات التداول.



فرضت الحكومة ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تعاملات البورصة فى يوليو 2014 بنسبة %10، إلا أن اعتراضات المستثمرين والقائمين على السوق دفعت إلى تجميد العمل بها لمدة عامين حتى مايو 2017، ليعاود المجلس الأعلى للاستثمار مد تجميدها فى مايو 2017 لمدة 3 سنوات حتى مايو 2020.



وقالت مصادر لـ «المال»، أن زيادة نسبة ضريبة الدمغة فى مايو الماضى من 1.25 إلى 1.50 فى الآلف، رفع تكلفتها على السوق، كما أنها تفرض على عمليات البيع و الشراء بغض النظر عن الربح أو الخسارة، ما يجعلها عبئا أكبر من ضريبة الأرباح الرأسمالية التى تخصم حال تحقيق المستثمر أرباحاً.



وأضافت إنه من المنتظر رفع نسبة ضريبة الدمغة مرة أخرى خلال العام المقبل، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة، ويشكل عبئاً كبيراً على المستثمرين فى سوق المال.



وأوضحت أن إكما طالبت وزارة المالية بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مع إدخال تعديلات على آلية تطبيقها، والنسب الخاصة بها لتكون مناسبة لأوضاع السوق، مشيرة إلى أن فرض ضريبة دمغة على جميع المتعاملين يعتبر أمراً غير عادل، وتساءلت: كيف تُفرض ضريبة على الخاسرين والرابحين على حد سواء.



وكان قد تم فرض ضريبة دمغة على كل العمليات التى تتم بالبورصة بيعاً وشراءاً فى عام 2017، بموجب القانون 111 لسنة 1980، بنسبة 1.25 فى الألف لكل طرف من أطراف العملية المنفذة فى العام الأول، ترتفع إلى 1.50 فى العام الثاني، ثم 1.75 فى عامها الثالث.



يذكر أن «المال» كانت قد كشفت مؤخراً أن إكما طالبت وزارة المالية بخفض ضريبة التوزيعات النقدية بنسبة %50، وذلك ضمن حزمة المقترحات التى أرسلتها مؤخراً.