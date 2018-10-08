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فيديو | الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الأيام المقبلة
الإثنين 08 أكتوبر 2018 03:14 ص
الأمطار
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الأمطار
حسين رجب
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأيام القادمة ستشهد انخفاضا تدريجيا وليس كبيرا بدرجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية ما بين درجتين أو 3 درجات.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها الإعلامي سيد علي، مساء الأحد، مع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عبر برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم.
وتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم وغدا في أقصى الغرب، على كل من السلوم، وسيدي براني ويوم الثلاثاء، يتوقع على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، مشيرا إلى أنه حتى نهاية هذا الأسبوع لن تصل الأمور إلى درجة السيول في هذه الأماكن
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