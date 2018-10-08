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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

نقل وملاحة

تصادم سفينتين تونسية وقبرصية بالبحر المتوسط

تصادم سفينتين - صورة أرشيفية
تصادم سفينتين - صورة أرشيفية
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 (رويترز)

 قالت سلطات السواحل الفرنسية إن تصادما وقع بين سفينتين تونسية وقبرصية يوم الأحد في البحر المتوسط قرب جزيرة كورسيكا مما أدى إلى حدوث تسرب للوقود.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى. 

وقالت السلطات إن فرنسا تتخذ إجراءات لمواجهة هذا التسرب.

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