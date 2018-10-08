تصادم سفينتين تونسية وقبرصية بالبحر المتوسط

تصادم سفينتين - صورة أرشيفية

(رويترز)



قالت سلطات السواحل الفرنسية إن تصادما وقع بين سفينتين تونسية وقبرصية يوم الأحد في البحر المتوسط قرب جزيرة كورسيكا مما أدى إلى حدوث تسرب للوقود.



ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى.



وقالت السلطات إن فرنسا تتخذ إجراءات لمواجهة هذا التسرب.



