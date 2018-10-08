فيديو | شاهد الأهداف السبعة في أول هزيمة للأهلي بالدوري

الأهلي والاتحاد السكندري

علي المصري



ألحق فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، الخسارة اﻷولي بمضيفه اﻷهلي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، على استاد السلام، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



سجل أيمن أشرف، مدافع الأهلي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19، وتعادل مروان محسن، للقلعة الحمراء، في الدقيقة 30. وبعدها بعشر دقائق، أضاف خالد قمر الهدف الثاني لسيد البلد، لينتهي الشوط اﻷول بتقدم الضيوف 2_1.



وبعد 9 دقائق من إنطلاقة الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 54، سجل ديديه كوريه، الهدف الثالث من ضربة جزاء، وقلص وليد سليمان النتيجة لﻷهلي إلى 3-2 في الدقيقة 61.







وقبل نهاية الوقت اﻷصلي للقاء بدقيقتين أضاف أحمد اﻷلفي، الهدف الرابع للاتحاد، قبل أن يقلص محمد شريف النتيجة لﻷهلي، فب الدقيقة اﻷولي من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد علي اﻷهلي 4_3.



بهذا الفوز، يقفز نادي الاتحاد السكندري، إلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده للنقطة 14، فيما تجمد رصيد اﻷهلي عند 11 نقطة، وبقي في المركز التاسع بالجدول، ويتبقي له 4 لقاءات مؤجلة



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