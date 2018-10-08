استقرار في أسعار المستلزمات الكهربائية خلال سبتمبر

المستلزمات الكهربائية

المال - خاص



شهدت أسعار المستلزمات الكهربائية استقرارًا خلال شهر سبتمبر، حيث سجلت أسلاك نحاس معزول 2 مم قيمة 480 جنيها لكل لفة.



جاء ذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للإحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.



وأضاف التقرير أن سعر اللفة من الأسلاك النحاس 16 مم مربع سجلت قيمة 3470 جنيها، في حين سجلت اللفة مقاس 25 مم قيمة 6726 جنيها، وذلك خلال شهر سبتمبر.



وأشار التقرير الصادر عن الإدارة إلى أن سعر الكابلات النحاس معزول شعر سجل 99 جنيها لكل متر طول في حين سجل سعر المتر الطولي من الكابلات النحاس مسلح ضغط منخفض مقاس 4*6 مم قيمة 88 جنيها خلال الشهر المذكور.



ولفت التقرير إلى أن أسعار خراطيم البلاستيك بولي إيثيلين 16 مم 176 جنيها لكل لفة، في حين سجل نفس النوع مقاس 23 مم قيمة 277 جنيها للفة الواحدة والتي يبلغ طولها 35 مترا.



