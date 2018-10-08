EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
طن الألومنيوم يتراجع 3 آلاف جنيه خلال سبتمبر
الإثنين 08 أكتوبر 2018 01:18 ص
ألواح الألومنيوم
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
2200 جنيه زيادة في طن الألومنيوم خلال أغسطس
العربي: ندرس فروق أسعار التكلفة بعد ارتفاع الألومنيوم
بدلًا من استيرادها.. بدء تجارب تصنيع اللوحات المعدنية من الألومنيوم المصري
12.6 ألف جنيه زيادة في طن الألومنيوم خلال شهر
أمريكا تضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم التركية
2000 جنيه زيادة في سعر طن الألومنيوم خلال شهر يونيو
بريطانيا: فرض واشنطن تعريفات جمركية على الصلب والألومنيوم مخيب للآمال
واشنطن: فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية منتصف ليل الجمعة
وزير التجارة: ننتظر رداً أمريكيا حول طلب الاستثناء من رسوم الحديد والألومنيوم
اختفاء خام الألومنيوم من الأسواق
ألواح الألومنيوم
محمود زكي
انخفض طن الألمونيوم فضي مؤكسد بقيمة 3000 جنيه في الطن خلال شهر سبتمبر.
جاء ذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للإحتياج ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وأضاف التقرير الذي حصلت المال على نسخة منه عن وصول طن الألمونيوم فيضى مؤكسد لـ 85 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر مقابل 88 ألف جنيه خلال شهر أغسطس الماضي وانخفاض يقدر نسبتها 3.4%.
ولفت التقرير إلى انخفاض سعر طن الألومنيوم الملون بقيمة 3 آلاف جنيه، حيث سجل سعر الطن قيمة 87 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر مقابل 90 ألف جنيه خلال شهر أغسطس من العام الحالي بانخفاض بلغ 3.3%.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا