طن الألومنيوم يتراجع 3 آلاف جنيه خلال سبتمبر

محمود زكي



انخفض طن الألمونيوم فضي مؤكسد بقيمة 3000 جنيه في الطن خلال شهر سبتمبر.



جاء ذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للإحتياج ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وأضاف التقرير الذي حصلت المال على نسخة منه عن وصول طن الألمونيوم فيضى مؤكسد لـ 85 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر مقابل 88 ألف جنيه خلال شهر أغسطس الماضي وانخفاض يقدر نسبتها 3.4%.

ولفت التقرير إلى انخفاض سعر طن الألومنيوم الملون بقيمة 3 آلاف جنيه، حيث سجل سعر الطن قيمة 87 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر مقابل 90 ألف جنيه خلال شهر أغسطس من العام الحالي بانخفاض بلغ 3.3%.