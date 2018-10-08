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اقتصاد وأسواق
التذبذب يسيطر على أسعار الخشب في سبتمبر
الإثنين 08 أكتوبر 2018 01:12 ص
الخشب
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الخشب
محمود زكي
شهدت الخشب خلال شهر سبتمبر تذبذبًا في الأسعار حيث سجل خشب سويد موسكي "فنلندي" قيمة 7 آلاف جنيه لكل متر مكعب، وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للإحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان
وأوضح التقرير أن سعر الخشب زان روماني أطوال سجل قيمة 12000 جنيه لكل متر مكعب في حين سجل خشب الأبلاكاج 4 مم زيادة بنسبة 6.3% حيث سجل قيمة 170 جنيها خلال شهر سبتمبر مقابل 160 خلال شهر أغسطس
وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة ثبات أسعار خشب الكونتر مضغوط عند قيمة 500 جنيه لكل متر مكعب مقابل 470 جنيها عن نفس الشهر من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى زيادة أسعار أرضيات "HDF" قشرة قرو أو زان سمك 8 مم عند 170 جنيها، لكل متر مربع مقابل 160 جنيها، خلال أغسطس
وكشف أن السعر سجل ارتفاعًا بنسبة 6.5% خلال عام.
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