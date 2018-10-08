وزيرة الصحة: مبادرة المسح الطبي ستنقل مصر اقتصاديا

وزيرة الصحة هالة زايد

المال- خاص



أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن منظات المجتمع المدني سر النجاح في كثير من المبادرات، لافتهً الى أن المجتمع المدني هر رمز للحضارة



جاء ذلك خلال حضورها الأحد، مؤتمر "مصر خالية من فيروس سي 2020 ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي تنظمة جمعية محبي مصر السلام بأحد فنادق القاهرة.



وأشارت وزيرة الصحة والسكان في كلمتها أثناء المؤتمر إلى تكليف الرئيس للقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والدقيقة، لافتهً الى دور المجتمع المدني الكبير في تلك المبادرة.



ولفتت "زايد" الى مبادرة وزارة الصحة والسكان 100 مليون صحة والتي بدأت بمبادرة المسح الطبي لفيروس سي والامراض غير السارية في 9 محافظات.



ولفتت إلى أن شعار (١٠٠مليون صحة) تبنته الوزارة لجميع مشروعاتها القادمه بما فيها الخاص بالقضية السكنية ومن ثم الخاص بالتأمين الصحي والذي يتم العمل عليه الآن.



وأضافت أن تلك المسح الطبي هو تحدي كبير، والمجتمع المدني دوره أصيل قائلهً "أيدينا في أيديكم"، لافته الى دورهم في حشد المواطنين للمسح، مؤكدةً أن الدولة لم تبخل بأي من الامكانيات لتلك المبادرة.



وأشارت إلى أن تلك المبادرة ستنقل مصر نقله اقتصادية، معللهً بذلك وجود شباب كثير بمصر وبهذة المبادرة يصبح الشباب أصحاء.



وقالت "زايد" إن المجتمع المدني هو رمز الحضارة، وقوته هي قوة للدولة، لافته الى انتا نبني على نجاحات ما سبقنا شاكرةً الدكتورة عادل العدوي وزير الصحة السابق على ما بذله من جهد في ملف فيروس سي، ومؤكدةً اننا نحتاج الى دعم مؤسسي ومع وجود المجتمع المدني تكمن قوة الحضارات مسترشدةً بحديث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن منظمات المجتمع المدني.



ودعت وزيرة الصحة والسكان المجتمع المدني للمشاركة في مشروعات وزارة الصحة كشريك أصيل، لافتهً الى التعاون البناء في تشغيل المستشفيات مثل مستشفى العديسات من قبل جمعية الاورمان، موضحةً أن المريض مسئولية وزارة الصحة، وسندعم المجتمع المدني والقطاع الخاص للنهوض بالمنظومة الطبية.



ورحبت وزيرة الصحة والسكان بمبادرة من أحد الحاضرين عن تطوير مهنة الطب، قائلة مكتبي مفتوح لأي تطوير وأفكار بناءة، مشيرةً الى تحسين أخلاقيات المهنة يكفي لتنظيم المهنة كلها.



وفي النهاية قدمت وزيرة الصحة والسكان الشكر للاستاذ هاني عزيز أمين عام جمعية محبي مصر السلام، على جهودة الدائمة والمتميزة في خدمة الوطن.



يذكر أن جمعية "محبي مِصر السلام" تأسست عام 2004 بجهود مجموعة من المهتمين بالعمل الأهلي الخيري، لتخدم في مجال الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.



