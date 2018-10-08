فعاليات سفينة قناة السلام تنطلق من القاهرة بعد أسبوعين

سفينة في قناة السويس

أ.ش.أ



أعلنت نجوى صلاح، مدير عام البرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة، إنه تم إرسال دعوات لكل الدول العربية، للمشاركة في فعاليات سفينة قناة السلام، التي تنفذها الوزارة في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل في إطار فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي.



وقالت صلاح، في تصريح خاص أمس الأحد، إن سفينة قناة السلام تستهدف زيارة أهم المعالم السياحية في محافظات (القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد)



وأشارت إلى أنه سيتم استقبال الوفود، وإجراء زيارة إلى معالم محافظة القاهرة، ثم التوجه إلى مدن القناة وتنظيم حفل افتتاح الفعاليات بمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة.



وأوضحت مدير عام البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم التوجه إلى محافظة السويس، وزيارة معالم المحافظة، ثم محافظة الإسماعيلية، ولقاء مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وعمل نموذج محاكاة لعبور قناة السويس، من خلال صعود وفود الشباب العربي سفينة تجسد رحلة عبور القناة.



وأكدت نجوى صلاح، أن ختام فعاليات سفينة قناة السلام، سيكون بزيارة أهم المعالم في بورسعيد، وتنظيم رحلة بحرية في المحافظة.