EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
فعاليات سفينة قناة السلام تنطلق من القاهرة بعد أسبوعين
الإثنين 08 أكتوبر 2018 12:44 ص
سفينة في قناة السويس
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
فعاليات منتدى الشباب العالمي أهم موضوعات توك شو الليلة
سفينة في قناة السويس
أ.ش.أ
أعلنت نجوى صلاح، مدير عام البرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة، إنه تم إرسال دعوات لكل الدول العربية، للمشاركة في فعاليات سفينة قناة السلام، التي تنفذها الوزارة في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل في إطار فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي.
وقالت صلاح، في تصريح خاص أمس الأحد، إن سفينة قناة السلام تستهدف زيارة أهم المعالم السياحية في محافظات (القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد)
وأشارت إلى أنه سيتم استقبال الوفود، وإجراء زيارة إلى معالم محافظة القاهرة، ثم التوجه إلى مدن القناة وتنظيم حفل افتتاح الفعاليات بمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة.
وأوضحت مدير عام البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم التوجه إلى محافظة السويس، وزيارة معالم المحافظة، ثم محافظة الإسماعيلية، ولقاء مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وعمل نموذج محاكاة لعبور قناة السويس، من خلال صعود وفود الشباب العربي سفينة تجسد رحلة عبور القناة.
وأكدت نجوى صلاح، أن ختام فعاليات سفينة قناة السلام، سيكون بزيارة أهم المعالم في بورسعيد، وتنظيم رحلة بحرية في المحافظة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا