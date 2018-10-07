الاتحاد يستعيد نغمة الانتصارات على الأهلي برباعيةمثيرة

الأهلي يتجرع مرارة الهزيمة

فاز الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 4-3 في مباراة ماراثونية على ملعب السلام خلال مباريات الاسبوع العاشر

بهذه النتيجة صعد الاتحاد للمركز السادس في المنطقة الدافئة ليقترب من منطقة المربع خلال المباريات المقبلة بعد أن حصل على النقاط الثلاثة من فم الأسد وليهرب من منطقة القاع للمراكز المتقدمة.



لم يستطع الاتحاد ألفوز على الأهلي على مدار 4 سنوات وتحديدا منذ ديسمبر 2014 عندما تغلب عليه بنتيجة 4-1 في مباراة مثيرة وظلت النتائج متأرجحة بين التعادل والفوز لصالح الأهلي . واليوم يعود زعيم الثغر وينتشي بأول فوز برباعية نظيفة.



سيطر الأهلي على معظم فترات الشوط الأول من خلال اللعب بطريقة متوازنة بين الخطوط ليصبح له السيادة على معظم فترات الشوط



ومع ذلك استطاع الاتحاد خلال الدقائق الأولى احراز الهدف الأول بخطأ من نيران صديقه عندما وضع أيمن أشرف الكرة في مرماه في الدقيقة19

وفي الدقيقة 30من خطأ للاعبي دفاع الاتحاد بازوكا ومرسي خطف مروان محسن الكرة ولعبها رأسية على يسار الزنفلي حارس الاتحاد



ضاعت الكثير من الفرص منها كرة مروان محسن التي ارتطمت بالعارضة ووليد سليمان الي لعب كرة ضعيفة في متناول الحارس وهو على بعد أمتار من المرمى

وفي الدقيقة 32 استطاع رزاق بناهيني التلاعب بمدافعي الأهلي ووضع كرة على قدم خالد قمر ليضعها بالمرمى لينتهي الشوط الأول بانتصار لسيدي البلد بهدفين لهدف



في الشوط الثاني واصل الأهلي ضغوطه على الأمل التعادل وتحقيق الفوز, وعلى عكس كل التوقعات استطاع محمد ناصر الحصول على ضربة جزاء بعد عرقلة أحمد حمودي له ليحرز كوريه الهدف الثالث لزعيم الثغروتتعقد الأمور أمام الأهلي



نزل مؤمن زكريا محل حمودي على أمل الضغط والهجوم وتعديل النتيجة وفي الدقيقة 60 استطاع الحاوي وليد سليمان احراز الهدف الثاني من كرة متقنة وضعها على يسار الحارس , بعدها أضاع اسلام محارب هدفا محققا عندما وضع الكرة أعلى المرمى المفتوح



واصل الأهلي ضغوطه واللعب بأكثر من مهاجم لفك التكتل الدفاعي للاتحاد من خلال اللعب بأكثر من مهاجم وإغلاق الثغرة الموجودة في خط الوسط, ورغم ذلك ضاعت فرص عديدة للأهلي أضاعها مروان محسن ووليد سليمان ومؤمن زكريا,



لجأ الأهلي للعب الطولي الأمامي ولكن أدت عملية عدم انهاء الهجمة الى ضياع المزيد من الفرص المحققة على مدار الشوط الثاني , وفي الدقيقة88 استغل الاتحاد الثغرات الموجودة في دفاع الأهلي ويحرز أحمد الألفي الهدف الرابع لينهي على آمال الأهلي تماما



وفي الدقيقة 90 يحرز محمد شريف الهدف الثالث , وحاول الأهلي الضغط الهجومي خلال الدقائق الأخيرة على أمل التعديل لكن صفارة الحكم محمد معروف كانت الأسرع في إنهاء المباراة .