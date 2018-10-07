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نقل وملاحة
إيطاليا تهدد بإغلاق مطاراتها أمام المهاجرين
الأحد 07 أكتوبر 2018 11:04 م
انقاذ مهاجرين في إيطاليا
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انقاذ مهاجرين في إيطاليا
متابعات
هدد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بإقفال مطارات البلاد أمام رحلات "التشارترز" التي تقل مهاجرين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، لا سيما ألمانيا.
ونقل موقع روسيا اليوم تغريدة سالفيني، اليوم الأحد عبر "تويتر"، حيث قال "إذا فكر أحد في برلين أو بروكسل في تنزيل عشرات المهاجرين في إيطاليا عبر رحلات غير مصرح بها، فعليه أن يعلم بأنه لا يوجد ولن يكون هناك أي مطار متاح لذلك. سنغلق المطارات كما أغلقنا الموانئ"
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