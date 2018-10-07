إيطاليا تهدد بإغلاق مطاراتها أمام المهاجرين

انقاذ مهاجرين في إيطاليا

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هدد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بإقفال مطارات البلاد أمام رحلات "التشارترز" التي تقل مهاجرين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، لا سيما ألمانيا.



ونقل موقع روسيا اليوم تغريدة سالفيني، اليوم الأحد عبر "تويتر"، حيث قال "إذا فكر أحد في برلين أو بروكسل في تنزيل عشرات المهاجرين في إيطاليا عبر رحلات غير مصرح بها، فعليه أن يعلم بأنه لا يوجد ولن يكون هناك أي مطار متاح لذلك. سنغلق المطارات كما أغلقنا الموانئ"