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سيـــاســة
مصر تعزي الكونغو في ضحايا حادث سير
الأحد 07 أكتوبر 2018 10:28 م
وزارة الخارجية مصر
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مصر تعرب عن خالص التعازي في ضحايا طائرة الركاب الروسية
وزارة الخارجية مصر
المال - خاص
أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن خالص التعازي في ضحايا اصطدام حافلة ركاب بحافلة أخرى تحمل نفط جنوب غرب العاصمة الكونغولية كينشاسا، مما أسفر عن وفاة نحو 39 شخصا وإصابة 80 أخرين.
وقدّمت مصر التعازي لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدةً على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الكونغو الشقيق في تلك الأزمة.
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