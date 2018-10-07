مصر تعزي الكونغو في ضحايا حادث سير

وزارة الخارجية مصر

المال - خاص



أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن خالص التعازي في ضحايا اصطدام حافلة ركاب بحافلة أخرى تحمل نفط جنوب غرب العاصمة الكونغولية كينشاسا، مما أسفر عن وفاة نحو 39 شخصا وإصابة 80 أخرين.



وقدّمت مصر التعازي لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدةً على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الكونغو الشقيق في تلك الأزمة.