حريق جديد يشب بمنطقة زراعية في الوادي الجديد

حريق بمنطقة زراعية - صورة أرشيفية

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تواصل قوات الحماية المدنية بالوادي الجديد جهودها من أجل السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم الأحد بمنطقة زراعية ببئر 11 بقرية "المعصرة" في مركز الداخلة بالمحافظة.



وكان مدير أمن الوادي الجديد اللواء محمد كمال تلقي بلاغا بنشوب الحريق، وعلي الفور تحركت سيارات الإطفاء والحماية المدنية وسيارات نقل المياه لموقع الحريق وجار السيطرة عليه.



وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد تمكنت من إخماد حريق هائل اندلع بقرية الراشدة بمركز الداخلة مساء يوم الجمعة الماضي.

