باكستان: قد نقترض من صندوق النقد

صندوق النقد الدولي

أ.ش.أ



قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن باكستان قد تحتاج للتوجه إلى صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المتفاقمة لميزان المدفوعات، لكن ستسعى للحصول على تمويل من الدول الصديقة أولًا.



وجدد خان في تصريحات للصحفيين - نقلتها صحيفة "دون" الباكستانية اليوم الأحد - تأكيده على سياسة حركة "الإنصاف"، التي يقودها، بعدم التسامح على الإطلاق مع ممارسات الفساد، معلنًا تقديم قانون المخبرين وحماية شهود العيان خلال أسبوع.



وقال خان "قد نتجه لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض والتعامل مع الأزمات المالية في الدولة.. لكن أولًا سنحاول الحصول على مساعدة من دول أخرى، حيث طلبنا من 3 دول إيداع أموال في البنك المركزي الباكستاني والتي من شأنها المساعدة في تعزيز الاحتياطي الوطني".



ولفتت الصحيفة إلى أن خان كان يرأس اجتماعًا وزاريًا إقليميا في محافظة لاهور في زيارة رسمية إلى مجلس بونجاب لمناقشة الوضع السياسي السائد في المحافظة.