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رياضة
صيام صلاح عن التهديف أمام مانشيستر سيتي يحرمه من إنجاز جديد
الأحد 07 أكتوبر 2018 09:33 م
محمد صلاح
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متابعات
توقف نجم ليفربول محمد صلاح، في تحقيق إنجاز تاريخي جديد، كان بمقدوره تسجيله في اللقاء الذي جمع بين فريقه ومانشيستر سيتي، الأحد.
ولم يقم صلاح بالتسجيل بمرمى الفريق الخصم للمباراة الرابعة على التوالي، حيث انتهى اللقاء بين الفريقين بالتعادل السلبي، وهو ما حرم مهاجم "الريدز" من معادلة رقم نجم ليفربول السابق إيان رش.
ووفق ما نقل موقع سكاي نيوز عربية، فإن صلاح سجل في شباك السيتي في 3 مباريات متتالية، وهي مباراة الدور الثاني في الدوري بالموسم الماضي، بجانب مباراتي الذهاب والإياب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأشار الموقع إلى أن إحراز صلاح لأهداف في لقاء اليوم، كان سيجعله يعادل رقم أسطورة ليفربول إيان راش، الذي نجح في التسجيل بأربع مباريات متتالية في شباك السيتي في الفترة الواقعة بين عامي 1992 و1994.
ومع تعادل ليفربول ومانشستر سيتي، باتت صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من نصيب "السيتيزنز" بـ20 نقطة وبفارق الأهداف عن تشلسي وليفربول، في حين يأتي أرسنال وتوتنهام في المركزين الرابع والخامس برصيد 18 نقطة.
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