القبض على مسؤول بقنا متهما بإهدار 1.6 مليون جنيه من المال العام

آلاف الجنيهات

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ألقت مباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد القبض على مدير الشئون المالية بمديرية أوقاف قنا لتسهيله إهدار والاستيلاء على مليون و600 ألف جنيه من المال العام.



وتلقى مدير أمن قنا اللواء مجدي القاضي إخطارا، اليوم الأحد، من العميد صلاح أبوسحلي رئيس الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد بإلقاء القبض على مدير الشئون المالية بمديرية الأوقاف بقنا "م.ع" لاتهامه بتسهيل الإهدار والاستيلاء على مبلغ مليون و600 ألف جنيه وصرفها بدون وجه حق.



وكانت لجنة من إدارة تفتيش المديرية المالية بقنا، كشفت من خلال أعمال الفحص عن تسهيل المتهم إهدار والاستيلاء على مبلغ مليون و600 ألف جنيه من المال العام وصرفها بدون وجه حق لعدد من موظفي مديرية الأوقاف، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.