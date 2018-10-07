الصين: رئيس الإنتربول يخضع للتحقيق





رويترزقالت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد في الصين، الأحد، إن السلطات تحقق مع رئيس منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مينغ هونغ وي للاشتباه في ارتكابه مخالفات قانونية.واختفى مينغ الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الأمن العام في الصين بعد سفره من فرنسا حيث مقر الإنتربول إلى بلده الصين، وخضعت زوجته لحماية من الشرطة بعد تلقيهما تهديدات.وتحقق الشرطة الفرنسية فيما يسمى رسميا في فرنسا ”باختفاء مثير للقلق“.