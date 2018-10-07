90 مليار يوان استثمارات سوق الواقع الافتراضي الصيني

العالم الافتراضي

خالد بدر الدين



تعقد الصين المؤتمر العالمي لصناعة الواقع الافتراضي، الذي يحمل عنوان "الواقع الافتراضي يجعل العالم أكثر روعة"، يومي 19 و21 من أكتوبر الجاري فى مدينة نانتشانغ بمقاطعة جيانجشي شرقي البلاد .



وذكرت وكالة شينخوا الصينية إن حكومة بكين تهتم بتكنولوجيا الواقع الافتراضى، بعد أن أظهرت البيانات أن سوق الواقع الافتراضي في الصين قفزت بحوالى 164% العام الماضى، لتتجاوز قيمتها 16 مليار يوان (2.3 مليار دولار).



ومن المتوقع أن يشهد المؤتمرالذي يشارك فيه أكثر من ألفي ضيف من ١٨ دولة هذا العام عددا من المنتديات التي تركز على الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس، بينما يتم تنظيم معرض للواقع الافتراضي خلال المؤتمر أيضا.



وقال وو شياو جيون، نائب حاكم مقاطعة جيانجشي، إنه يتوقع توقيع 60 مشروعا بإجمالي استثمارات بقيمة 19.1 مليار يوان (حوالي 2.78 مليار دولار أمريكي) خلال المؤتمر.



ومن المتوقع أن تستمر سوق الواقع الافتراضي الصينية في نموها السريع خلال السنوات القليلة المقبلة ليتجاوز حجم السوق 90 مليار يوان بحلول عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 120% وفقاً للمركز الصيني لتنمية صناعة المعلومات التابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.