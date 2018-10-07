فاينانشيال تايمز 100 FTSE يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ 6 شهور

فاينانشيال تايمز



خالد بدر الدين

هبط مؤشر فاينانشيال تايمز 100 FTSE لكبرى الشركات البريطانية بأكثر من 1.4 % خلال الأسبوع الماضى لينزل إلى 7319 نقطة فى بورصة لندن ليسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ 6 شهور ليقود خسائر البورصات الأوروبية مع تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بأكثر من 0.8 % والمؤشر داكس الألماني 1.1 % .

وذكرت وكالة رويترز أن الأسهم الأوروبية تكبدت أكبر خسارة أسبوعية منذ أكثر من شهر في ظل استمرار المخاوف بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمعدل أسرع من المتوقع لمنع نمو تضخمي للاقتصاد بعد أن هبط معدل البطالة في الولايات المتحدة ليقترب من أدنى مستوى منذ 49 عامًا.

وصعدت أسعار عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند أعلى مستوى منذ 7 سنوات في تكرار لحركة تصحيح للسوق في فبراير الماضى حين تسبب ارتفاع عوائد الدين الحكومي المنعدم المخاطر في تقليص جاذبية الأسهم.

ومن بين الأسهم الأوروبية التي سجلت تحركات كبيرة بنك دانسكه الدنماركى الذي يواجه تحقيقا جنائيا أمريكيا بشأن فضيحة غسل أموال بقيمة 200 مليار يورو (230 مليار دولار) في فرعه في إستونيا لتهبط أسعار أسهم أكبر بنك في الدنمارك 6.2 % بعد أن خفض بنك كريدي سويس السويسرى تصنيفه لها.

وعلى الرغم من أن قطاع البنوك يستفيد في العادة من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة العوائد إلا إن مؤشره أغلق منخفضا 0.9 % .

وخسرت أسهم شركة يونيلفر 0.6 % بعد أن أعلنت إدارة الشركة عن تحول كبير، لتسحب مقترحا لنقل مقر الشركة إلى هولندا، كما تراجعت أسعار أسهم شركة كيرينج الفرنسية 2% بعد أن تراجع قطاع المنتجات الفاخرة الأوروبي بسبب مخاوف من هبوط الأسواق الصينية.