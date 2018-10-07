EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
إسرائيل تتلقى عروضا لبناء أكبر محطة تحلية مياه في العالم
الأحد 07 أكتوبر 2018 08:48 م
محطة تحلية المياه
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مدبولي: جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر بسيناء ومطروح
"الريف المصري" تتعاقد لإقامة أكبر محطة تحلية لمشروع المليون ونصف فدان
تنفيذ أولى مراحل محطة تحلية المياه ببورسعيد الجديدة
تركيب محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 500 م3 يومياً في العلمين الجديدة
محطة تحلية المياه
رويترز
أكدت إسرائيل، اليوم الأحد، أنها تلقت عروضا من سبع مجموعات لبناء أكبر محطة لتحلية المياه في العالم، والتي ستكون قادرة على إنتاج نحو 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
وقالت وزارة المالية في بيان إن المناقصة التي لا تزال في مرحلة مبكرة، تتضمن محطة جديدة لتحلية المياه في منطقة سوريك بوسط إسرائيل، وهناك محطة تحلية مياه أخرى تعمل بالفعل في الموقع.
وأضافت الوزارة أن العروض تقدمت بها آي.دي.إي تكنولوجيز وجي.إي.إس الإسرائيليتان، وهاتشينسون، وبي.إم.إي.سي الصينية، وسويز الفرنسية، وتحالف يضم أكسيونا الإسبانية وألايد الإسرائيلية، فضلا عن تحالف آخر بين أكواليا الإسبانية ودبليو.بي.آي الإسرائيلية.
وعندما تدخل المحطة الجديدة حيز التشغيل، فستكون محطات تحلية المياه الإسرائيلية قادرة على إنتاج 85 في المئة من إجمالي كميات المياه التي تستهلكها الأسر والبلديات في إسرائيل.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا