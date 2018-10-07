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سيـــاســة

شحنة مساعدات دوائية من مصر لجنوب السودان

جانب من المراسم
جانب من المراسم
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جانب من المراسم

سمر السيد 

أعلن الدكتور أحمد بهاء الدين سفير مصر في جنوب السودان،عن تقديم شحنة دوائية للأشقاء في جنوب السودان.

وأضاف السفير أن مراسم التسليم قد شهدت عقد مؤتمر صحفي في مقر وزارة الصحة  شارك فيه د. رياك جاي كوك وزير الصحة في جنوب السودان، وبحضور أعضاء السفارة المصرية في جنوب السودان.

وأكد السفير المصري أن المساعدات تأتي انطلاقا من إيمان مصر الثابت بالروابط التاريخية والمصائر المشتركة التي تربط شعبي البلدين، وأن هذه المساعدات هدية من شعب مصر لشعب جنوب السودان الشقيق، موضحا اهتمام مصر بدعم قطاع الصحة في جنوب السودان في إطار استراتيجية متكاملة باعتبار أن هذا القطاع أحد أهم ركائز التنمية في جنوب السودان.

من جانبه، ثمن وزير الصحة الجنوبي ما تقدمه مصر لجنوب السودان علي المستويين الحكومي والشعبي في كافة المجالات لاسيما القطاع الصحي، مشيدا بدور مصر في دعم السلام في جنوب السودان.
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