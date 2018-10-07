



إعداد- خالد بدر الدينأعلن البنك المركزى الصيني، أنه سيخفض حجم السيولة التى ينبغى أن تحتفظ بها معظم البنوك كاحتياطيات من أجل خفض تكلفة التمويل وتحفيز النمو بحوالى %1، اعتبارا من 15 أكتوبر الحالى وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية المحتملة من تفاقم الخلاف التجارى مع الولايات المتحدة الأمريكية.وذكرت وكالة بلومبرج إن بنك الشعب الصينى (المركزى الصيني) يخفض الاحتياطيات للمرة الرابعة هذا العام، بعد أن تعهدت بكين بتسريع خطط لاستثمار المليارات فى مشروعات البنية التحتية مع ظهور مؤشرات على مزيد من التباطؤ الاقتصادي، فى ظل انحسار معدلات نمو الاستثمار إلى مستويات قياسية منخفضة، وتأثر التجارة سلبا بسبب الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الواردات الصينية.وكان البنك المركزى الأوروبى قد توقع انخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة تصل إلى %3 خلال الشهور المقبلة، وأن الحرب التجارية مع الصين ستضر بالولايات المتحدة أكثر من الدول الأخرى بينما يمكن أن تحقق حكومة بكين مكاسب أكبر إذا ردت بإجراءات انتقامية على سياسة واشنطن.وأكد البنك أن نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك البالغة حاليا %15.5 للمؤسسات الكبرى و%13.5 للمؤسسات الأصغر ستنخفض بواقع 100 نقطة أساس اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، بعد أن هبط الاحتياطى الأجنبى بحوالى 22.69 مليار دولار فى سبتمبر، إلى حوالى 3.09 تريليون دولار فى أكبر هبوط منذ فبراير الماضى، وليتراجع إلى أدنى مستوى منذ 14 شهرا وبالمقارنة مع انخفاض حوالى 8.23 مليار دولار فقط فى أغسطس من هذا العام، بينما توقع المحللون فى وكالة بلومبرج انخفاضه 5 مليارات دولار فقط الشهر الماضى.ومن المرجح أن يساعد تخفيض الاحتياطى الإلزامى البنك المركزى على توفير 750 مليار يوان (109.2 مليار دولار) فى النظام المصرفى عن طريق تحرير سيولة تبلغ 1.2 تريليون يوان، وسيذهب مبلغ 450 مليار يوان لتعويض تسهيلات ائتمانية متوسطة الأجل تستحق السداد.وقرر البنك المركزى الاستمرار فى تبنى الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار فى توقعات السوق بينما يبقى على سياسة نقدية تتسم بتوخى الحذر والحياد مع الاحتفاظ بسيولة وفيرة ومعقولة تكفى لدعم نمو مستمر للائتمان وحجم التمويل الاجتماعي.وأظهرت نتائج تقرير رسمى من وزارة التجارة الصينية أن الحجم الإجمالى للاستثمارات الصينية المباشرة الموجهة للخارج وصل إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار أمريكى بنهاية العام الماضى فى 189 دولة، أو ما يعادل %5.9 من إجمالى الاستثمارات العالمية المباشرة الموجهة للخارج، حيث تسعى الشركات الصينية لتعزيز أنشطتها الاستثمارية فى الخارج .وشهدت الاستثمارات الصينية المباشرة الموجهة للخارج تنوعاً فى مستوياتها الصناعية، وتركزت فى قطاعات خدمات التأجير، ومبيعات الجملة والتجزئة، وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والتعدين، والصناعات التحويلية.وجاء فى التقرير أن الاستثمارات الصينية فى كل من أوروبا وأفريقيا شهدت زيادة بنسبة تتجاوز %70 فى العام الماضي، بينما بلغت نسبة الاستثمارات الصينية المباشرة الموجهة للخارج فى الدول الواقعة ضمن مبادرة «الحزام والطريق» أكثر من %12 بالنسبة لإجمالى حجم الاستثمارات الصينية المباشرة الموجهة للخارج ككل، وبارتفاع %31.5 على مثيلتها عام 2016.