هبوط جميع البورصات بقيادة الرياض والدوحة.. والقاهرة إجازة

البورصة السعودية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات جميع البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأحد، بنسب متواضعة بقيادة الرياض والدوحة بعد الإعلان عن سلسلة من النتائج المالية الفصلية المخيبة للآمال للشركات السعودية، وتراجع الأسهم العالمية فى نهاية الأسبوع، بينما أغلقت البورصة المصرية أبوابها احتفالا بعيد انتصار 6 أكتوبر.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية هوى بحوالى 1.3 % ليسجل 7894 نقطة مع هبوط قطاع البتروكيماويات بأكمله رغم صعود أسعار النفط أواخر الأسبوع الماضي إلى أكثر من 84 دولارا للبرميل.



وتراجع سعر سهم شركة المتقدمة للبتروكيماويات 2.8% بعد انخفاض صافي الربح الفصلي انخفاضا طفيفا إلى 202 مليون ريال (53.86 مليون دولار)، لكن ذلك تجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ188 مليون ريال.



وهبط سعر سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 4.4% ليصبح من بين الأسوأ أداء في السوق كما تراجع شعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) القيادي 1.6 % وهبط سعر سهم شركة المراعي، أكبر شركة منتجات ألبان في الخليج، 2.6 % بعد أن أعلنت الشركة أن صافي ربح الربع الثالث من العام بلغ 634.5 مليون ريال (169.19 مليون دولار) مقابل 667 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ متوسط توقعات المحللين 654 مليون ريال.



وانخفض مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.6 % لينزل إلى حوالى 9847 نقطة ومؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.3 % لينخفض إلى حوالى 4990 نقطة بسبب هبوط سعر سهم شركة دانة غاز للطاقة 1.7 % وكان السهم الأكثر نشاطا في البورصة.



ونزل مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% ليستقر عند 2790 نقطة وفي دبي ولكن صعد سعؤ سهم شركة دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات 2.9%، وقالت الشركة التي تتكبد خسائر متزايدة منذ 2015 اليوم الاحد إن أغلبية المساهمين وافقوا على استمرارها في نشاطها بعد اجتماع الجمعية العامة يوم الخميس الماضي.



وطالبت شركة دريك ان سكل بعقد اجتماع المساهمين بموجب قانون الشركات الذي يقضي بأن يبت المساهمون في حل الشركة عند بلوغ الخسائر نصف رأس المال المصدر.



وتراجع مؤشرا بورصتى الكويت ومسقط بأكثر من 0.2 % ليصلا إلى حوالى 5307 نقطة و 4516 نقطة على الترتيب فى حين خسر مؤشر بورصة البحرين نسبة أقل لم تتجاوز 0.1 % ليستقر عند 1324 نقطة.