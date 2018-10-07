EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
مفيد فوزى يطالب بمسح طبى نفسي على طلاب المدارس
الأحد 07 أكتوبر 2018 08:19 م
جانب من مبادرة الجمعيات الأهلية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وزيرة الصحة : مسح شامل لطلاب الثانوية من فيروس سى
وزيرة الصحة : ماتم تحقيقه فى مبادرة الرئيس خيال علمى
وزيرة الصحة: 667 مليون جنيه تكلفة عمليات قوائم الانتظار حتى الآن
طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن مستشفى حميات زفتى
وزيرة الصحة: تخصيص 2.5 مليار جنيه لشراء طعوم وأمصال
جانب من مبادرة الجمعيات الأهلية
أحمد صبرى
قترح الاعلامى مفيد فوزى على وزيرة الصحة اجراء مسح طبى نفسي شامل لطلاب المدارس الابتدائي ومعالجة المرضي منهم خوفا من توسع دائرة المصابين بامراض التوحد والتنمر وهو ماردت عليه الوزيرة بأنها سوف تتخذ اللازم وستجتمع مع وزير التعليم .
وأضاف فى كلمته خلال مبادرة الجمعيات الأهلية أن عدد الاخصائيين النفسيين قليل جدا مطالبا بزيادة عددة وعودة العيادة النفسية بالمدارس وهو ماسيؤثر بالإيجاب على الإطفال.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا