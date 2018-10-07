مفيد فوزى يطالب بمسح طبى نفسي على طلاب المدارس

جانب من مبادرة الجمعيات الأهلية

أحمد صبرى

قترح الاعلامى مفيد فوزى على وزيرة الصحة اجراء مسح طبى نفسي شامل لطلاب المدارس الابتدائي ومعالجة المرضي منهم خوفا من توسع دائرة المصابين بامراض التوحد والتنمر وهو ماردت عليه الوزيرة بأنها سوف تتخذ اللازم وستجتمع مع وزير التعليم .



وأضاف فى كلمته خلال مبادرة الجمعيات الأهلية أن عدد الاخصائيين النفسيين قليل جدا مطالبا بزيادة عددة وعودة العيادة النفسية بالمدارس وهو ماسيؤثر بالإيجاب على الإطفال.







