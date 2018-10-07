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تأميـــن
اتحاد التأمين ينتظر ملاحظات الشركات حول ضوابط التكافل الجديدة
الأحد 07 أكتوبر 2018 08:16 م
الاتحاد المصرى للتأمين
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الشاذلى جمعة
خاطب الاتحاد المصرى للتأمين شركات «التكافلى»، لاستقصاء ملاحظاتها حول وضع ضوابط جديدة للنشاط بصيغتى المضاربة والوكالة.
قالت مصادر بإحدى شركات التأمين التكافلى إن الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يدرسان وضع ضوابط لمزاولة صيغتى المضاربة والوكالة لإدراجهما فى باب التكافل بتعديلات القانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على قطاع التأمين ولائحته التنفيذية.
وأوضحت أن الضوابط تشمل فصل حساب المشتركين عن حساب المساهمين، لأنه وفقا لنموذج المضاربة فى نظام التكافل يتم توزيع جزء من الفائض على المشتركين وجزء آخر لصالح المساهمين، بجانب تنظيم عمل اللجنة الشرعية التى تراقب على أعمال الاكتتاب بشركات التأمين التكافلى حتى لا يتم قبول أخطار لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مثل التأمين على بضاعة بها خمور على سبيل المثال، كما تراقب اللجنة على عملية الاستثمار بشركات التكافل لتكون قنوات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وكشفت عن مخاطبة الشركات التى تزاول نشاط التكافل بصيغة الوكالة وهى «طوكيو مارين جنرال» و«طوكيو فاملى» وكذلك «آراب أورينت» بهدف وضع نسبة عادلة لما يحصل عليه المساهمون كنسبة من الأقساط، وذلك لأن نظام الوكالة يحصل فيه المساهمون على نسبة من الأقساط مقابل تحملهم المصروفات، بينما يتم تحميل حساب المشتركين بالتعويضات.
واقترحت ربط النسبة التى يحصل عليها المساهمون فى صيغة الوكالة برأسمال الشركة بحيث لا يزيد ما يحصل عليه المساهمون سنويا على %50 من رأس المال، موضحة أنه إذا كانت الأقساط 300 مليون جنيه وحصل المساهمون على %40 منها، أى 120 مليون جنيه، ورأسمال الشركة 100 مليون جنيه فقط، فبذلك يحصل المساهمون فى عام واحد على مبلغ يفوق ما ضخوه من رأسمال، وهو ما يؤثر على حجم استثمارات الشركة وأرباحها وبالتالى قد لا تتمكن من تكوين فائض وتوزيع جزء منه على المشتركين وهم حملة الوثائق.
ولفت إلى أن تلك الملاحظات ستتم دراستها بالاتحاد لوضع الضوابط النهائية، ثم إرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لإدراجها بمشروع القانون.
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