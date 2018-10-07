



إعداد - خالد بدر الدينتخطط مجموعة «ماريوت إنترناشيونال» الأمريكية، لزيادة محفظة فنادقها فى أفريقيا بنحو %50 خلال خمس سنوات، مع دخول دول لأول مرة مثل موزمبيق، ووقعت اتفاقيات مع شركاء لزيادة فنادقها فى كل من غانا وكينيا والمغرب وجنوب أفريقيا.وأكدت المجموعة أن لديها برنامج لزيادة فنادقها إلى أكثر من 200 فندقاً و38 ألف حجرة بحلول عام 2023 وتوفير أكثر من 12 ألف وظيفة جديدة، مع تزايد توقعات المؤسسات العالمية، مثل البنك الدولى بارتفاع النمو الاقتصادى فى أفريقيا بأكثر من %3.1 هذا العام.وقالت وكالة رويترز، إن «ماريوت إنترناشيونال» اتجهت فى السنوات الأخيرة إلى زيادة استثماراتها فى القارة السمراء للاستفادة من النمو الاقتصادى القوى الذى يشهده عدد من دولها، والذى يتجاوز %3.5 العام المقبل، مع تحسن وسائل النقل والمواصلات فيها.وتعتزم المجموعة شراء مجموعة «ستاروود» للفنادق والمنتجعات بحوالى 12.2 مليار دولار، لتكوين أكبر سلسلة فنادق فى العالم، ومنها علامات عالمية، مثل «شيراتون» و«ريتز كارلتون» و«أوتوجراف كولليكشن».وكانت كل من مجموعة فنادق «أكور» الفرنسية التى تملك أكثر من 100 فندق، أعلنت عن توسعها فى أفريقيا، وخصصت مليار دولار لتنفيذ مشروعات فى القارة السمراء، وكذلك شركة «بيتيسدا» الأمريكية التى تملك 6700 فندق فى 130 دولة، منها 21 أفريقية.وقال موقع «أفريكان ديلى فويس» إن مجموعة فنادق "حياة هوتيل" الأمريكية تنوى مضاعفة فنادقها فى أفريقيا بحلول عام 2020 ومنها فندق جديد فى كينيا للاستفادة من روابط السفر والنمو الاقتصادى القوى الذى يعزز الطلب على الغرف، وتملك المجموعة حاليا تسعة فنادق فى أفريقيا، بينما لدى شركة «راديسون» 86 فندقا، وما يقرب من 18000 غرفة فى عملية لتطوير السلسلة داخل أفريقيا، والتوسع السريع مع التخطيط لإقامة 120 فندقا بحلول عام 2021.وتضم فنادق «حياة هوتيل» ومقرها شيكاغو، فندقا فى السنغال، وآخر فى جنوب أفريقيا، وعلامة «حياة ريجنسى» الفاخرة فى جوهانسبرج، وتشمل الفنادق الجديدة فندق «حياة ريجنسى» فى أديس أبابا بإثيوبيا، وآخر فى أروشا، وهى مدينة فى شمال تنزانيا تشتهر بمنظمى العطلات والمؤتمرات.وأعلنت مجموعة «عمار للضيافة» التابعة لشركة «إعمار» العقارية الإماراتية، منتصف هذا العام عن التوسع فى أفريقيا وآسيا، وعن مشروعات فى المملكة العربية السعودية، والبحرين ومصر وتركيا والمالديف، وتخطط لإطلاق علاماتها التجارية فى أهم المدن والوجهات السياحية العالمية فى أوروبا والشرق الأوسط والهند والصين، خصوصا أنها تمتلك ثلاث علامات تجارية باسم "العنوان" للفنادق والمنتجعات، و«فيدا» للفنادق والمنتجعات، و«روف» للفنادق، وهى تشغل حاليًا 13 فندقًا فى دبى والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، فى الإمارات وتقوم حاليا بتطوير 39 فندقًا حول العالم.وكانت سلسلة فنادق «هيلتون» العالمية، أعلنت بداية 2018 عن استثمارات فندقية فى التجمع الخامس والمعادى وبورسعيد بطاقة إجمالية تتجاوز 1000 غرفة فندقية، بما يوفر3 آلاف فرصة عمل جديدة فى مختلف التخصصات الفندقية والسياحية، بعد أن شهد العام الماضى طفرة كبيرة فى أعداد السائحين الذين استضافتهم فنادق هيلتون بالقاهرة والغردقة وشرم الشيخ وغيرها من المناطق السياحية.وأكدت أنها مستمرة فى توسيع أنشطتها فى مصر، من خلال إدارة 7 فنادق بالقاهرة والغردقة والعين السخنة خلال 4 سنوات، ولاسيما أنها ستحتفل العام المقبل بمرور 60 عاما على بدء نشاطها.