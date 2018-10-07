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سيـــاســة
وزيرة الصحة : مسح شامل لطلاب الثانوية من فيروس سى
الأحد 07 أكتوبر 2018 08:06 م
وزيرة الصحة
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إنه سيتم عمل مسح شامل لـ 6 مليون طالب للعلاج من فيروس سي فى المدارس الثانوية بداية من الترم الثانى , بعد استقدام العلاج من الشركة الامريكة واعتماد علاجه للطلاب .
وأضافت فى كلمتها خلال مبادرة الجمعيات الأهلية أن الحملة الثانية ستكون فى سبتمر عام 2019 لمسح جميع طلاب المرحلة الإعدادية ,مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام بصحة الطلاب وتغذيتهم لتحسين جودة التعليم .
وأكدت أن "الفلوس" ليست الحافز الوحيد للأطباء لمساعدة المواطنين حيث أن الايمان بالوطن وحبه حافزا كبير أضا .
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