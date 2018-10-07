محللون يرسمون طريق البورصة خلال الأسبوع

البورصة المصرية

منى عبدالبارى



يتوقع محللون بسوق المال أن تواصل البورصة المصرية معاناتها هذا الأسبوع، فى ظل غياب محفزات الصعود، والسياسة المتحفظة للمؤسسات المحلية، وجنوح الأجانب نحو البيع.



ورجح الخبراء تحرك EGX30 بين مستويات 13850 نقطة، و14300 نقطة، مع استمرار سهم البنك التجارى الدولى بين مستويات 80 و82 جنيها، بينما يتحرك EGX70 بشكل عرضى فى نطاق مستويات الأسبوع الماضى.



وعاودت السوق اتجاهها الهبوطى، الأسبوع الماضى، لتخسر معظم المكاسب التى حققتها فى موجة التعافى التى شهدتها الأسبوع الأسبق، مغلقة على تراجع شبه جماعى للمؤشرات، وسط خسائر قيمتها 20 مليار جنيه لرأس المال السوقى بضغط مبيعات أجنبية.

وبنهاية الأسبوع الماضى، خسر رأس المال السوقى معظم مكاسبه السابقة ليغلق عند 782 مليار جنيه، مقارنة مع 802 مليار جنيه الأسبوع الأسبق.



وخسر المؤشر الرئيسى للسوق 3.6% ليغلق عند 14104.9 نقطة، فيما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةEGX70 عند مستويات 699 نقطة، وهى تقريبا نفس مستويات إغلاقه الأسبوع الأسبق، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنحو %1 مغلقا عند 1768.96 نقطة.

وكان نصيب المستثمرين المحليين من التعاملات 74.75%، تلاهم مباشرة الأجانب بنسبة 14.33 % بصافى بيع 224.13 مليون جنيه، فيما كان نصيب العرب %10.92، متجهين للشراء بواقع 741.84 مليون جنيه.

فى المقابل كان نصيب المؤسسات من التعاملات 70.68 بصافى شراء 55.24 مليون جنيه، والأفراد %29.32.

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وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى، إن السوق سيشهد الأسبوع الحالى ارتدادة صعودية ليتحرك المؤشر الرئيسى صوب مستوى 14300 نقطة، قبل أن يمر بمنحنى هبوطى جديد عند 13850 نقطة، لافتا إلى أن الأداء السلبى سيمتد تأثيره هذا الأسبوع.

وأشار إلى تحرك عدد من الأسهم المدرجة على المؤشر EGX30 على رأسها البنك التجارى الدولى، بين مستويات 80 و82 جنيها، موضحا أن تلك المستويات تؤمن للمؤشر الثلاثينى عدم الانحدار لمستويات أدنى.



كما رجح تحرك سلة من الأسهم الأخرى المدرجة على المؤشر الرئيسى، أبرزها مجموعة طلعت مصطفى القابضة بين 10.25 و11.25 جنيه، وجلوبال تيليكوم بين 3.10 و3.60 جنيه، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير بين مستويات 19.5 و22.80 جنيه، والمصرية للمنتجعات السياحية بين 1.75 و1.90 جنيه، وعامر جروب القابضة بين 0.18 جنيه، و0.205 جنيه، وبايونيرز بين 6.15 و6.80 جنيه.



كما توقع أن يشهد مؤشر EGX70 حركة شبيهة للمؤشر الرئيسى ليتحرك فى نطاق 692 و717 نقطة، مع تصدر سهم الوادى للاستثمار السياحى تحركات أسهمه فى مستوى 7.25 و7.90 جنيه، مقارنة بنحو 7.3 جنيه بإغلاقات الخميس.

كما رجح تحرك أسهم الكابلات الكهربائية بين 0.90 و1.02 جنيه، وأبو قير للأسمدة بين 30.5 و32.5، وأوراسكوم للتنمية بين 4.25 و4.85 جنيه، والصعيد للمقاولات بين 0.57 و0.61 جنيه.

وأشار إلى أن المؤشر الثلاثينى سيتحرك خلال أكتوبر بالكامل بين مستويات 13700 و15000 نقطة، ما يعنى أن هناك مزيد من التراجعات أمام المؤشر الثلاثينى.

ويرى محمد كمال، رئيس قسم المؤسسات المحلية بشركة رواد لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الثلاثينى يستهدف هذا الأسبوع التماسك فوق 14000 نقطة، مع الوصول لمستوى 14300 نقطة، فيما يتحرك المؤشر السبعينى فى اتجاه عرضى عند نفس مستويات الأسبوع الماضى.

وأضاف أن أداء السوق الحالى يعد معقولاً فى ظل غياب المحفزات، وموجات جنى الأرباح التى تظهر سريعا كلما ظهرت بوادر ارتفاع.

وحول الاكتتاب العام لثروة كابيتال، والمستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، قال كمال إنه سيخلق سيولة، وسيؤدى فى المقابل إلى عمليات تسييل خلال جلسات مطلع الأسبوع، ما قد يؤثر سلبا عليها.

وتوقع تحرك سهم التجارى الدولى بين مستويات 80 و81 جنيهاً، مؤكدا أن البقاء فى نطاق هذا المستوى يضمن للسوق الوصول للمستويات المستهدفة.