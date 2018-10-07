أوروبا تتحايل على عقوبات ترامب لمواصلة التجارة مع إيران





إعداد - خالد بدر الدينيسعى الاتحاد الأوروبى لابتكار قناة مستقلة عن الدولار الأمريكى للتعاملات الدولية بغرض مواصلة التجارة مع إيران بعدما أعلنت واشنطن مؤخراً أنها ستعيد فرض عقوبات عليها فى نوفمبر القادم، وحثت الدول الأخرى على التقليل من استيراد النفط الإيرانى.وذكرت وكالة شينخوا أن محللين صينيين يرون أن تفعيل الآلية المقترحة من الاتحاد الأوروبى لا يعنى فشل الحظر الأمريكى على إيران فقط، بل يمثل أيضا مواجهة معلنة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، غير أن تلك الآلية تواجه تحديات تتمثل فى فعالية الاتحاد الأوروبى، وارتباط عدد كبير من شركاته بالنظام الاقتصادى والمالى الدولاري.وأعلن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف منذ أيام للصحفيين فى نيويورك أن إيران تخطط للتعامل بعملات بديلة للدولار فى بيع النفط والتجارة الدولية، وأنها والاتحاد الأوروبى على أعتاب التوصل إلى اتفاق يتيح بيع النفط الإيرانى ونقل عائداته إلى طهران.كان الاتحاد الأوروبى قد أعلن فى ختام اجتماع عقد فى نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزراء خارجية إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، عن إنشاء نظام مقايضة لمواصلة التجارة مع إيران، والتحايل على الحظر الأمريكي.ويرى خبراء فى شؤون الشرق الأوسط أن الحفاظ على الاتفاق النووى الإيرانى يرتبط بمصداقية دبلوماسية الاتحاد الأوروبى، بعد أن تم التوصل للاتفاق بين إيران و6 دول من بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها، ولابد أن تلتزم الدول الست بالاتفاق طالما أن إيران لم تخالفه، وهو التزام يؤكد ثقة ومصداقية دبلوماسية تلك الدول، وأن انسحاب الولايات المتحدة الأحادى الجانب كان بدوافع غير موضوعية، وغير قانونى، وإذا قامت الدول الأوروبية بقبول مطالب الولايات المتحدة، فقد تصبح تابعة للولايات المتحدة فى الدبلوماسية الدولية، وهو ضرر كبير لمصداقيتها، ولا يريد الأوروبيون ذلك.وأدرك الاتحاد الأوروبى أنه قد لا يستطيع مواجهة الولايات المتحدة فى القضية الإيرانية معتمدا على قواه الذاتية فقط، فهو بحاجة إلى العمل المشترك مع دول مثل الصين وروسيا لتنسيق المواقف بين تلك الدول، لأن هناك مصالح أكبر تربط بين إيران والاتحاد الأوروبي أكبر مما يربط إيران بالولايات المتحدة، بعد توقيع الاتفاق.ويعتقد الخبراء أن آفاق الاتفاق النووى الإيرانى تعتمد على قوة وعزيمة الجانبين، وإذا تمكن الاتحاد الأوروبى من التضامن مع الصين وروسيا فى هذا الصدد، فقد يمكن لهذه القوى المتضامنة أن تؤدى إلى فشل العقوبات الأمريكية بشكل جزئى أو كلي.ورأى محللون صينيون أن المجتمع الدولى عموما لا يريد تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، مما يؤدى إلى تأجج الاضطرابات فى منطقة الشرق الأوسط، وإحداث تأثير كبير على سوق الطاقة بالعالم، وهو ما ظهر من خلال ما أعربت عنه دول العالم فى هذه الدورة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعبرت الأطراف المتعاقدة على الاتفاق النووى الإيراني باستثناء الولايات المتحدة عن التزامها بالاتفاق، لذلك لم تؤد مساعى الولايات المتحدة لعزل إيران إلا إلى عزل واشنطن نفسها فى منظمة الأمم المتحدة.