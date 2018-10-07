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الإسكندرية
محافظ مطروح يطالب بسرعة إزالة التعديات على أملاك الدولة
الأحد 07 أكتوبر 2018 07:40 م
مجدي الغرابلي محافظ مطروح
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مجدي الغرابلي محافظ مطروح
معتز محمود
التقى اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، برؤساء المدن والقرى ومديري الإدارات الهندسية والأملاك ومركز المعلومات، لمتابعة مدى تنفيذ إزالة التعديات وإجراءات تقنين الأراضى وفقا للقرار 144 لسنة 2017، وتيسير الخدمات المختلفة للمواطنين، وذلك بحضور المهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة.
ووجه محافظ مطروح لرؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح لسرعة تنفيذ جميع قرارات الإزالة مع عدم تقاعس أى جهة وإحالة المتقاعسين للنيابة؛ حفاظاً على أراضى الدولة، مع متابعة موقف الإزالات يوميًّا مدعوما بالصور والفيديوهات.
وأكد محافظ مطروح ضرورة أن يحدد كل رئيس مدينة حجم التعديات وما تم إزالته، والأراضى المتقدم عليها طلبات التقنين وقيمتها حسب كل منطقة.
كما وجه محافظ مطروح بضرورة شعور المواطنين بالخدمات المقدمة مع اهتمام الدولة بهم، خاصة خدمات الإنارة والنظافة وتوفير المواصلات وإعادة الشيء لأصله وتمهيد الطرق، كما وجه بضرورة تكثيف عمل الوحدات والسيارات المتنقلة المخصصة للكشف عن فيرس سى فى القرى والنجوع الصحراوية، مع أهمية توعية المواطنين للحفاظ على صحتهم.
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