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سيـــاســة
وزيرة الصحة : ماتم تحقيقه فى مبادرة الرئيس خيال علمى
الأحد 07 أكتوبر 2018 07:26 م
هالة زايد - وزيرة الصحة
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هالة زايد - وزيرة الصحة
أحمد صبرى
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن مايتم تحقييه فى مبادرة 100"مليون صحة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي خيال علمى حيث أن المبادرة تكلفتها ضخمة فى وضع اقتصادى صعب و شملت علاج أمراض كثيرة مما أبهر دول العالم .
وأضافت فى كلمتها خلال مبادرة الجمعيات الأهلية ان هناك 6 حملات سيتم اطلاقها فى الفترة المقبلة لتخفيف العبء على المرضي ,تشمل بعض الأمراض الأخرى لتدخل ضمن مبادرة الرئيس .
وأكدت أن هناك 29الف مريض من قوائم الانتظار تم اجراء التدخلات الجراحية لهم بالتعاون مع جمعيات مجدى يعقوب والاورمان " وال جى او " وهو مايعتبر إنجازا فى فترة قليلة .
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